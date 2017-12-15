Сечин засадил Улюкаева?

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам строгого режима и штрафу в размере «взятки» - 130 000 000 рублей. «Взяткодатель», глава «Роснефти» Игорь Сечин в суд так и не пришел. Его компания сечас занята уничтожением АФК «Система». Так что Замоскворецкий суд опирался на показания начальника охраны «Роснефти» и шофера министра. Сам Улюкаев уверял, что Сечин ему дарил ему сумку с вином: ее он не открывал и к деньгам не прикасался.

За что посадили Алексей Улюкаева? За наглую коррупцию или за конфликты с всесильным путинским соратником во время захвата «Роснефтью» компании «Башнефть» и подготовки к приватизации самой «Роснефти»?

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Обсудят политик Василий Мельниченко, экономист Сергей Алексашенко, финансовый аналитик Михаил Крутихин, историк и политолог Алексей Макаркин.

Ведет передачу Михаил Соколов