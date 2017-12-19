Объединение перевозчиков России обвиняют в нарушении закона об НКО

Министерство юстиции обвинило Объединение перевозчиков России в нарушении закона об организациях, признанных "иностранными агентами". Об этом во вторник сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на текст документа.

Уведомление Минюста о нарушениях пришло на имя главы Объединения перевозчиков Андрея Бажутина. По мнению ведомства, организация должна была сама признать статус "иноагента".

Объединение перевозчиков России, выступающее против введения сбора для дальнобойщиков через систему "Платон", было признано иностранным агентом 1 декабря. Организация возникла одновременно с началом всероссийской акции протеста против "Платона" в ноябре 2015 года.

Акции протеста дальнобойщиков продолжаются в нескольких регионах. Основное требование протестующих водителей осталось прежним – полная отмена системы "Платон" в России.