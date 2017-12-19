В Чечне двоим жителям Красной Турбины снизили сроки заключения

Верховный суд Чечни снизил на два года сроки заключения жителям поселка Красная Турбина Магомеду Тарамову и Джамалаю Тазбиеву. В сентябре они оба были осуждены на пять лет по обвинению в попытках уехать в Сирию и присоединиться к радикальным исламистам.

Адвокат Хава Ахмадова написала у себя в фейсбуке, что суд принял решение после апелляционной жалобы защиты.

Жители поселка Красная Турбина Тарамов и Тазбиев были задержаны вечером 27 января. В середине марта им предъявили обвинение в том, что они планировали уехать в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России).

Оба подозреваемых сначала признали вину, однако позднее рассказали в суде о применявшихся к ним пытках. По словам Тарамова, на базе ОМОНа его били железной дубинкой, пытали током, надевали пакет на голову. Пытки продолжались 5-6 дней.

В августе более 150 жителей Чечни обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить Тарамова и Тазбиева. После этого сообщалось, что родных обвиняемых избили.