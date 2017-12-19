Гудков отзовет заявку на митинг на проспекте Сахарова 24 декабря

Оппозиционер Дмитрий Гудков отзовет согласованную мэрией Москвы заявку на проведение митинга за честные выборы на проспекте Академика Сахарова 24 декабря. Об этом он заявил в вечернем эфире телеканала "Дождь".

По словам Гудкова, заявка будет отозвана по просьбе главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина, который организует 24 декабря праздничное мероприятие "День свободных выборов".

Ранее Яшин заявил, что если Общественная палата или мэрия предложат перенести праздничное мероприятие из Красносельского района на проспект Сахарова, то такое предложение будет рассмотрено.

Во вторник мэрия Москвы одобрила заявку, поданную Дмитрием Гудковым. Он утверждает, что Яшин лично дал ему "карт-бланш" на ведение переговоров с мэрией, а также заявил, что большой митинг на проспекте Сахарова "мог бы стать хорошим вариантом".

Сам Илья Яшин заявил, что Гудков подал заявку на митинг после неких "намеков из мэрии". Праздничные мероприятия 24 декабря в Красносельском районе городские власти считают незаконной оппозиционной акцией.