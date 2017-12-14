Московские депутаты призвали разрешить "День свободных выборов"

Более 90 московских политиков и муниципальных депутатов призвали провести "День свободных выборов" 24 декабря и подписались под требованием признать это мероприятие законным. Обращение опубликовал у себя в Фейсбуке политик Дмитрий Гудков.

Ранее в четверг стало известно, что представитель московской прокуратуры вручил одному из организаторов акции Илье Яшину уведомление о ее незаконности. В ведомстве считают, что под видом праздника оппозиция собирается провести несанкционированный митинг. Сам Яшин настаивает, что праздничные мероприятия находятся в ведении муниципальных образований и не требуют согласования с мэрией.

Акция "День свободных выборов" запланирована на 24 декабря. Власти Москвы потребовали от прокуратуры признать акцию незаконной и назвали ее "провокацией". Илья Яшин в ответ потребовал признать незаконными действия самих чиновников.

24 декабря – годовщина одного из самых крупных протестных митингов в современной истории России. В 2011 году в этот день на улицы Москвы с требованием честных выборов вышли более 100 тысяч человек. К участию в новой акции 24 декабря ранее призвал оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил о необходимости потребовать от властей допуска всех кандидатов на президентские выборы 2018 года.