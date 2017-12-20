США: новый фигурант дела о вмешательстве в выборы президента

Два сенатских комитета Конгресса США, расследующие роль России в президентской гонке 2016 года, запросили документы у избирательного штаба кандидата от партии "Зеленых" Джил Стайн. По оценке некоторых сенаторов, участие Стайн в президентских выборах могло повлиять на их исход в сторону, искомую Москвой.

Отмечается, что Россия весьма положительно расценила кандидатуру Стайн еще во время президентских выборов 2012 года. Лидер американских "Зеленых" неоднократно появлялась на российских государственных телеканалах, включая Russia Today, и в 2015 году была приглашена в российскую столицу на банкет по случаю 10-летней годовщины RT, на котором она сидела за одним столиком с Владимиром Путиным. "Россия ни сколько не скрывала своих симпатий к Джил Стайн", - сказал эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс. - "Органы российской пропаганды, такие, как Russia Today, всегда с радостью давали трибуну политику, яростно поносившему американский истеблишмент".

Как заметил аналитик телеканала NBC News Клинт Уоттс, "Россия играла на обеих половинах нашего политического поля, с одной стороны, превознося Трампа, с другой — пытаясь понизить явку среди электората Хиллари Клинтон и Берни Сандерса и ведя активную агитацию за Стайн на RT, Facebook и Twitter".

По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, "позиция Стайн по Украине вполне могла быть разработана в Москве. RT неизменно преувеличивал важность маргинальных кандидатов в стремлении обострить социальную напряженность в Америке". Стайн набрала в общей сложности 1,07 процента голосов, но в ключевых штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин ее результаты были намного выше. Клинтон проиграла эти штаты Трампу с очень небольшим отрывом, и Макфол считает, что эти критически важные голоса, а заодно с ними и президенство, у кандидата Демпартии отобрала Джил Стайн.

Старт президентской кампании Джил Стайн был дан на канале RT в феврале 2015 года.