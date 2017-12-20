США призвали Россию вывести тяжелое вооружение с территории Украины

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, выступая во вторник (19 декабря) на брифинге в Вашингтоне, призвала Россию положить конец боевым действиям на востоке Украины и согласиться на размещение миссии миротворцев ООН.

"Россия и подчиненные ей группировки являются источником насилия на востоке Украины, и правительство России продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис, осуществляя руководство и снабжение вооруженных сил на местах, и за счет прямого контроля над органами власти", – заявила она.

По оценке Нойерт, конфликт на востоке Украины не является гражданской войной. "Так называемые Республики, созданные Россией, не являются законными образованиями", – подчеркнула представитель американского дипломатического ведомства.

Нойерт также обратила внимание на сложную гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Новолуганске после обстрела города ракетными установками Град. Она напомнила, что 18 декабря "возглавляемые Россией силы" обстреляли город Новолуганск ракетами "Град", ранив восемь гражданских лиц и повредив десятки домов, школу и игровую площадку.

19 декабря снова начались боевые действия, которые проходили в районе Донецкой фильтровальной станции и ее системы обеспечения, в которой находится ядовитый хлор. "Это считается чрезвычайно опасным. Если это выйдет из-под контроля вблизи места проживания людей, то может привести к серьезным разрушениям", – сказала Нойерт.

Она также сообщила, что у США и России существуют серьезные противоречия в отношении роли миротворцев ООН в конфликте на востоке Украины и порядка их размещения. "Одна из вещей, которые мы считаем важными, – это не только реальная миротворческая миссия ООН, но не менее важна и разделительная линия в этом конфликте, это то, о чем следует договориться. У нас существуют озабоченности в отношении того, как это будет действовать. Россияне настаивают на одном порядке организации, а мы продвигаем другой. Но это то, к чему мы подходим со всей серьезностью", – отметила она.

Вопрос присутствия миротворческих войск в зоне конфликта на востоке Украины поднимался неоднократно разными сторонами. Киев настаивает на том, что миротворческая миссия должна быть размещена как в зоне конфликта в Донбассе, так и на российско-украинской границе. В Кремле заявили, что миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения между сторонами конфликта, а также охранять наблюдателей ОБСЕ.