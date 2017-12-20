Крымский активист Асан Чапух объявил голодовку в СИЗО

Арестованный по "делу о вымогательстве" 65-летний крымско-татарский активист Асан Чапух объявил голодовку в Симферопольском СИЗО, настаивая на оказании ему медицинской помощи. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Адвокат, посетивший своего подзащитного в СИЗО, отмечает, что у того затруднены движения левой части тела, передвигаться он может только с помощью сокамерников. Независимый медэксперт проанализировал симптомы Чапуха и заявил, что речь может идти об инсульте.

Медицинская помощь в СИЗО оказывается только с помощью лекарств, переданных родственниками. Начальник медчасти СИЗО Евгений Аниканов заявил родным, что у него имеется предписание об отправке Чапуха в клинику, однако на протяжении трех дней оно не выполнялось. В знак протеста с утра среды арестованный отказывается принимать пищу.

Чапух, а также Бекир Дегерменджи и Казим Аметов были задержаны российскими правоохранительными органами в Симферополе 23 ноября. Они обвиняются в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции, однако сторона защиты и сами арестованные утверждают, что лишь помогали вернуть деньги, похищенные гражданином у ветерана крымско-татарского национального движения Ведшие Кашка.

Во время спецоперации Кашка, которая также была на месте задержания, погибла. Позже в суде стало плохо Бекиру Дегерменджи, страдающему астмой. Он просил сотрудников СИЗО оказать ему медицинскую помощь, однако требования арестованного игнорировались. В итоге из зала суда он был доставлен в больницу, где в настоящий момент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.