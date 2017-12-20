В Феодосии судят крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова

В Феодосии начался суд над крымско-татарским активистом Сулейманом Кадыровым, которого обвиняют в публичных призывах к сепаратизму из-за репоста. Об этом сообщает адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

Сам подсудимый вины не признает. Следующее заседание состоится в январе, уточнил Ладин.

По версии следствия, Сулейман Кадыров на своей странице в Фейсбуке сделал репост видео со страницы пользователя "Демьян Демьянченко", которое сопроводил личным комментарием: "Сулейман Кадыров согласен! Крым – это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!"

Уголовное дело против Сулеймана Кадырова было возбуждено в октябре 2016 года. Сам активист настаивает, что никогда не публиковал на своей странице видеозапись, о которой говорит следствие. Он связывает пристальное внимание к себе со стороны российских спецслужб со своей политической позицией и высказываниями в защиту крымских татар.

О деле Сулеймана Кадырова напомнила в своем комментарии РИА Новости и телеведущая Ксения Собчак, заявившая, что по международным законам аннексированный Россией Крым – это территория Украины. Она подчеркнула, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. При этом закон не запрещает констатацию факта и даже выражение мнения, не совпадающего с государственным, отметила Собчак.