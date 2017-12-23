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Новости

В Тульской области задержаны активисты профсоюза дальнобойщиков

Акция протеста дальнобойщиков

В Тульской области полиция задержала двух дальнобойщиков из профсоюза водителей-профессионалов, который поддерживает акции протеста против платежной системы "Платон".

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что Александр Голдак и Андрей Веденьев были задержаны у подъездов своих домов. В минувший четверг их уже забирали в полицию, когда они направлялись на суд к дальнобойщику Юрию Бубнову. Он оспаривал штраф, выписанный через "Платон".

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года и сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Водители также выражали возмущение тем, что сбором денег занимается частная компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг – сын Аркадия Ротенберга, крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина.

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