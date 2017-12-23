Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Митрохина задержали в Кунцево на акции против застройщика ПИК

Сергей Митрохин

Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в субботу был задержан в районе Кунцево. Он приехал на акцию местных жителей, протестующих против застройщиков из компании ПИК.

По словам Митрохина, в полицию увезли только его, больше обещали никого не задерживать. В правоохранительных органах утверждают, что акция не согласована.

Жители Кунцево обвиняют компанию ПИК в рейдерских захватах.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG