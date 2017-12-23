Митрохина задержали в Кунцево на акции против застройщика ПИК

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в субботу был задержан в районе Кунцево. Он приехал на акцию местных жителей, протестующих против застройщиков из компании ПИК.
По словам Митрохина, в полицию увезли только его, больше обещали никого не задерживать. В правоохранительных органах утверждают, что акция не согласована.
Жители Кунцево обвиняют компанию ПИК в рейдерских захватах.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.