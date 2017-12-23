Митрохина задержали в Кунцево на акции против застройщика ПИК

Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в субботу был задержан в районе Кунцево. Он приехал на акцию местных жителей, протестующих против застройщиков из компании ПИК.

По словам Митрохина, в полицию увезли только его, больше обещали никого не задерживать. В правоохранительных органах утверждают, что акция не согласована.

Жители Кунцево обвиняют компанию ПИК в рейдерских захватах.