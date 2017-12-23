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На Филиппинах более ста человек стали жертвами урагана

Эвакуация населения из города Давао на юге Филиппин, 23 декабря 2017

Более 100 человек стали жертвами урагана на Филиппинах, десятки числятся пропавшими без вести. Шторм "Тембин" привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао. Скорость ветра достигала 80 километров в час. Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо. Агентство France Presse сообщило, что многие дома были смыты потоками воды или накрыты селями.

Ураган "Тембин" прошел по острову Минданао в пятницу, 22 декабря, в пострадавших районах повреждены линии связи и электроснабжения. Неделю назад тропический шторм Кай-Так обрушился на центральный район Филиппин, погибли десятки местных жителей. Наиболее смертоносным в последние годы оказался тайфун "Хайан", его жертвами в 2013 году стали более пяти тысяч человек.

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