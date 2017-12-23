На Филиппинах более ста человек стали жертвами урагана

Более 100 человек стали жертвами урагана на Филиппинах, десятки числятся пропавшими без вести. Шторм "Тембин" привел к наводнениям и селям в нескольких районах острова Минданао. Скорость ветра достигала 80 километров в час. Особенно сильно пострадали филиппинские города Тубод и Пиагапо. Агентство France Presse сообщило, что многие дома были смыты потоками воды или накрыты селями.

Ураган "Тембин" прошел по острову Минданао в пятницу, 22 декабря, в пострадавших районах повреждены линии связи и электроснабжения. Неделю назад тропический шторм Кай-Так обрушился на центральный район Филиппин, погибли десятки местных жителей. Наиболее смертоносным в последние годы оказался тайфун "Хайан", его жертвами в 2013 году стали более пяти тысяч человек.