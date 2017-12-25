Выдвиженцы Путина?

Более 15 тысяч граждан в 20 городах России приняли 24 декабря участие в собраниях по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального. 25 декабря ЦИК РФотказал в регистрации группе избирателей, выдвинувшей кандидатом в президенты РФ Алексея Навального "из-за наличия у него непогашенной судимости".

Выступая в Центризбиркоме, Алексей Навальный пригрозил власти бойкотом выборов - "забастовкой избирателей".

Отказал ЦИК и группе поддержки бизнесмена Сергея Полонского.

Кто остается? Григория Явлинского выдвинула партия «Яблоко». Ксению Собчак – «Гражданская инициатива». Съезд коммунистов сделал кандидатом КПРФ не Геннадия Зюганова, а беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

«Справедливая Россия» поддержала, как и «Единая Россия», Владимира Путина. Сергей Миронов трезво оценил свои шансы, сказав, что "эсеры" "не собираются участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за 2-е место с 5%". От ЛДПР идет на выборы бессменный Владимир Жириновский. Владимир Путин выступил на съезде парти "Единая Россия". "Из-за слишком большой занятости", он "не сможет приехать на заседание инициативной группы по выдвижению его кандидатуры для участия в выборах главы государства", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предвыборные новости проанализируют член Политкомитета партии «Яблоко», профессор Виктор Шейнис, политолог, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук ГУ-ВШЭ Александр Кынев, по телефону - депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Михаил Соколов: 25 декабря Центризбирком России отказал в регистрации группе избирателей, которая выдвинула кандидатом в президенты России Алексея Навального. Выступая в Центризбиркоме, Алексей Навальный апеллировал к конституции и пригрозил власти бойкотом выборов.

Михаил Соколов: Более 15 тысяч граждан в 20 городах России приняли 24 декабря участие в собраниях по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального. Чего нам ждать от такой президентской кампании, в которой, как подозревают многие эксперты, участвуют лишь выдвиженцы Владимира Путина, кандидаты, угодные Кремлю? В нашей студии профессор, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис и политолог Александр Кынев. Я бы начал с конституционно-юридического вопроса: скажите, как Центризбирком мог бы выйти из противоречия между однозначным текстом конституции по поводу баллотировки, что человек может, находящий в положении Навального, не в заключении, баллотироваться, и этим ограничительным законом о поражении в правах на 10 лет?

Виктор Шейнис: Выйти из этого положения в нашем государстве очень легко, как суд вышел из положения, когда он сначала приговорил к жесткому сроку Навального, а затем передумал и к утру принял другое решение. Я думаю, что буква закона не то, что особенно чтится в нашем государстве.

Михаил Соколов: То есть Алексею нужно было подкрепить свое выступление в Центризбиркоме какой-нибудь массовой демонстрацией своих сторонников, получается?

Виктор Шейнис: Я не знаю, не уверен. Собственно говоря, снятие его с выборов или, точнее, недопуск к выборам был задуман заранее, все это было достаточно очевидно. Я думаю, у него не было никаких иллюзий относительно того, допустят или не допустят его к выборам. Что же касается демонстрации, я не уверен, что это был бы правильный шаг, поскольку люди, пришедшие отстаивать свои и его права, имели бы немало шансов Новый год встречать в местах заключения.

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Михаил Соколов: Ведь акция, которую проводил Илья Яшин в воскресенье, использовав некие муниципальные законы, она не подверглась разгону, несмотря на давление мэрии и так далее. То есть получилось, что в некоторых случаях власть отступает, не хочет портить себе жизнь, картину выборов и так далее?

Виктор Шейнис: Я думаю, что это несколько более сложно. Мне очень трудно представить, какие ведутся разговоры, какие планы составляются. Думаю, что независимо от того, были бы протесты или не были, это было задумано на определенном уровне и, собственно говоря, этот сценарий был разыгран. Поэтому я не думаю, что здесь произошло нечто не входившее в планы главного начальника.

Михаил Соколов: Каких действий теперь можно ожидать от Алексея Навального? Предположим, есть вариант пойти в Верховный суд, а кампанию по сбору подписей не прекращать.

Александр Кынев: Я думаю, что господин Навальный ожидал, что ему откажут, поэтому, насколько я понимаю, будет судиться по всему перечню судов, который существует. Соответственно, вначале внутри страны, а потом это будет ЕСПЧ. Я думаю, это изначально сценарий, который был рассчитан. Таким образом мы понимаем, что это будет вещь достаточно протяженная. Получится длинная информационная кампания с большим шлейфом, возможно, она будет сопровождаться какими-то дополнительными публичными акциями, медиа-кампаниями и так далее, актив надо же как-то занимать. В этом смысле, я думаю, что такие вещи наверняка просчитывались.

На мой взгляд, эта история с нерегистрацией Навального — это очень явный пример бюрократической инерции, когда система принимает какое-то решение, начинает его реализовывать даже тогда, когда есть более эффективные способы, когда ситуация меняется, но она не успевает на ситуацию быстро реагировать. Как огромный Левиафан, динозавр, маленькая голова, пока сигнал дойдет до рук, до ног, к тому времени ситуация может радикально поменяться. Именно по этой причине они зачастую реализуют какие-то меры, фактически помогая тому, с кем они борются. Они создают, во-первых, Навальному информационные поводы. Во-вторых, на самом деле гораздо более эффективно с точки зрения здравого смысла, допустим, выдвинут Грудинин, происходит довольно интересная дискуссия, действительно яркий кандидат, харизматический и так далее. И вот с одной стороны у вас была картина Навальный и думские старцы, условно говоря, то есть кандидаты, не вызывающие никакого энтузиазма, Зюганов, Жириновский, Григорий Алексеевич Явлинский и так далее. На этом фоне действительно Навальный имел все шансы собрать все голоса людей, которым действительно надоела эта заскорузлая политическая система, а вы выпускаете несколько ярких кандидатов, потом выпускаете Навального, пускай он с ними борется. Понятно, что при другом раскладе возможность аккумулировать протест у Навального была бы совсем другая, процент был бы другой. Это были бы не выборы мэра Москвы, это было бы что-то другое. Тогда бы власть сказала: смотрите, мы все сделали, мы всех пустили, и где ваш Навальный, где его процент? Мы никому не мешаем, у нас расцветают все цветы. Но почему-то дойти до этого сценария что-то не позволяет, таким образом власть продолжает превращать Алексея Навального в символическую фигуру.

Михаил Соколов: То есть лидера оппозиции все-таки.

Александр Кынев: Фактически весь дискурс по поводу выборов президента 2018 превращается в историю о том, что на эти выборы не был допущен тот самый кандидат, который единственный вел кампанию год перед выборами, который реально единственный развернул по всей России штабы, человек с высочайшей упоминаемостью в СМИ, именно его не допустили. Соответственно это то, что попадет в учебники истории, это то, что попадет во все энциклопедии и так далее, и это то, что в конечном счете останется как некий такой маркер репутации этих выборов. На мой взгляд, люди, которые принимают политические решения, они совершенно не понимаю, что то, что они делают — это часть исторического процесса. Они не только процент в протоколе обеспечивают, они обеспечивают, во-первых, долгосрочную легитимность, они обеспечивают репутацию, они обеспечивают себе и своему клиенту место в истории. Место, честно говоря, не очень красивое.

Михаил Соколов: Во-первых, они отказали еще двум кандидатам с судимостью — Лурье, журналист, осужденный, по-моему, за вымогательство, и второй Полонский, известный ритейлер, строитель, который тоже был осужден за всякие махинации, но условно. Скажут: вот Навальный, а вот еще два жулика, всем им отказали, вот мы какой красивый сценарий нарисовали.

Александр Кынев: Я абсолютно убежден, что участие и Полонского, и Лурье — это как раз вещь продуманная и просчитанная. Они одновременно сдали документы, одновременно отказали, через запятую — Навальный и другие персонажи. Я думаю, что это технология, но она совершенно не меняет сути. Закон изначально и писался под того же Навального. Они ввели так называемый антикриминальный фильтр в мае 2012 года. Был закон совершенно о другом, перед его принятием приняли поправку, которая не имела никакого отношения к первоначальной редакции: а заодно давайте запретик введем. На первоначальном этапе был пожизненный, была жалоба в Верховный суд, он счел, что пожизненный — это неправильно, это фактически второе наказание, никто не может быть дважды осужден за одно и то же преступление. Поэтому они в итоге пожизненное отменили, заменили все равно длительным дополнительным ограничением, для многих он все равно остается пожизненным, учитывая, если человек в возрасте. По сути дела сама эта норма про антикриминальный фильтр противоречит базовым правовым вещам, потому что получается, что вас судят и в вашем приговоре написано, например, что столько-то лет вы не можете занимать какие-то должности.

Михаил Соколов: В Советском Союзе, помните, была норма «поражение в правах».

Александр Кынев: А по этому закону задним числом фактически людей, которые уже получили наказание, им предусматривает приговор дополнительный вид наказания. Никто не может быть дважды осужден за одно и то же преступление.

Михаил Соколов: Как вы относитесь к тезису, который сегодня Александр изложил нам, я видел у некоторых других комментаторов, например, у Леонида Гозмана, что ЦИК не зарегистрировал единственного кандидата, который вел настоящую кампанию? Ваша партия вела настоящую кампанию на данный момент?

Виктор Шейнис: Я думаю, что партия действительно вела настоящую кампанию в соответствии с ее подходом, с ее планами. Григорий Алексеевич Явлинский, о решении о его выдвижении было принято, если мне не изменяет память, за полтора года до этого. Не было необходимости вокруг этого устраивать некое шоу. Как только согласно нормам закона можно было предпринять определенные действия, они были предприняты. Я думаю, что те, кто хотели видеть последний по случайному совпадению обстоятельств оказавшийся под номером 20 съезд, могли увидеть, что все это было сделано достаточно корректно. Что касается избирательной кампании, как она описана в законе, я не сомневаюсь, что все будет сделано именно так, как предписывает закон. Партия к этому готовилась, партия подготовила соответствующую группу людей в регионах. Примерно известно, кто будет заниматься сбором подписей, кто будет их проверять, кто будет выступать. Явлинский на первый и на второй день съезда выступил с большими программными докладами. Проблема, по-моему, заключается в том, чтобы разрушить ту стену, которую власть воздвигла между партией «Яблоко» и избирателями. То есть я слушал Григория Алексеевича и думал: ваши бы слова, да Богу в уши, в уши нашим избирателям. У власти совершенно другие намерения и другие планы.

Михаил Соколов: Я вернусь к теме Навального и вот этой ситуации. Как-то партия несет ответственность за своих членов? В Центризбиркоме есть член вашей партии, который, правда, по президентской квоте выдвинут, я не знаю, какая у него лояльность больше, президентская или «яблочная», факт тот, что, пишут, он голосовал за нерегистрацию Навального. Человек сам все, что хочет, делает в данной ситуации или может партия просто пропустила этот случай?

Виктор Шейнис: Во-первых, надо точно установить, присутствовал ли этот член Центризбиркома и одновременно член «Яблока» на данном заседании. Если я правильно понял сообщение, присутствовало 12 человек. По-моему, 15 человек всего, три человека отсутствовали.

Михаил Соколов: Плюс Левичев отказался участвовать в голосовании, вышел сказал, что он не хочет из личных соображений, поскольку у него был конфликт на выборах с Навальным, то есть ушел из игры.

Виктор Шейнис: Поэтому надо установить факт. Если действительно Александр Кинёв присутствовал и голосовал за это предложение, я думаю, что это, мягко говоря, неверный, нехороший поступок. Я полагаю, что партия даст этому голосованию соответствующую оценку.

Михаил Соколов: То есть, вы думаете, будет какое-то заявление?

Виктор Шейнис: Я этого не знаю. Но прежде всего давайте решим, присутствовал или не присутствовал Кинёв.

Михаил Соколов: Я имею в виду вообще по недопуску Алексея Навального на выборы.

Виктор Шейнис: Я в этом совершенно уверен.

Михаил Соколов: Я хотел бы к съезду «Яблока» здесь подойти, потому что Виктор Шейнис сказал, что было действительно яркое выступление Григория Явлинского. У нас есть отрывок из это выступления, мне кажется, что имеет смысл послушать и понять, в чем ключевой момент позиции Явлинского, мне кажется он важным.

Михаил Соколов: Это жесткая позиция Григория Явлинского. Александр, я вижу, вы скептически относитесь к участию лидера «Яблока» в этих выборах, отнесли его к думским старцам, хотя он скорее внедумский старец. Как мы видим, довольно бодро выступает. Я бы сказал, что не следует возрастные какие-то критерии применять.

Александр Кынев: Дело не в возрасте. Помните, как у Аркадия Райкина: если меня прислонить к теплой стенке, со мной даже очень можно поговорить. С Григорием Алексеевичем еще можно поговорить. Вопрос же не в разговоре, вопрос в электоральной состоятельности и в реальных шансах что-то получить.

Совершенно очевидно, что «Яблоко», как политическая сила, очень сильно утратила свою поддержку. Совершенно очевидно, что Григорий Алексеевич — это фигура из политического позавчера. Никаких шансов ни на каких выборах он не имеет. Фактически «Яблоко» сегодня и лично Григорий Алексеевич Явлинский: это «собака на сене», которая сама не съем, другим не дам. То есть, говоря правильные слова, говорится это человеком, который в силу особенностей имиджа политической истории, темперамента и так далее, не может претендовать ни на какую реальную электоральную поддержку. Казалось бы, если бы с теми же словами выходил другой человек, с другим бэкграундом, в другом возрасте и так далее, с другим антирейтингом.

Михаил Соколов: От той же партии, вы хотите сказать?

Александр Кынев: Не важно, партия не имеет значения, мы живем в стране персоналистской политической культуры. Жители нашей страны голосовали и очень долгое время будут голосовать в первую очередь за личность, партия в большинстве случаев, за редким исключением, не играет никакой роли. Поэтому, на мой взгляд, тот самый случай, когда лучше было бы для тех самых ценностей, про которые говорит Григорий Алексеевич, позволить, чтобы они произносились устами тех людей, которые в состоянии получить другую поддержку.

Вспомните прошлый год, прекрасный список, много реально сильных кандидатов — Дмитрий Гудков, Владимир Рыжков, Лев Шлосберг. Кого из них видел массовый избиратель? Массовый избиратель видел в основном везде того же самого Григория Алексеевича Явлинского, от которого, что называется, зубы сводит, хороший список остался хорошим на бумаге. Знали об этом журналисты, знали об этом эксперты. Массовый избиратель этого списка не увидел. Где-то что-то показывали, но этого было недостаточно.

В результате Григорий Алексеевич на словах говорит о необходимости политического обновления, о том, что мы имеем несменяемую власть, Явлинский в политике дольше, чем эта власть. То, что в «Яблоке», когда «Яблоко» критикует операцию «Преемник», что был Путин, Медведев, снова Путин, что, в «Яблоке» по-другому что ли? Меняется председатель, а руководит всем реально Явлинский. В «Яблоке» абсолютно такая же картина, как в масштабе страны. Никакой демократии в «Яблоке» нет — это чисто вождистская партия, из которой многократно постоянно изгоняется внутренняя оппозиция, лидеры которой говорят много хорошего, но никогда ничего из этого не делают. Гораздо правильнее было бы находить кандидатов, за которых люди будут голосовать, и давать им возможность участвовать в выборах, а не занимать место собой в условиях, когда на этом месте другие люди могли бы добиться большего.

Полный текст будет опубликован 26 декабря.

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