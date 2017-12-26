Здравствуй, Путин, новый срок!

Картонные Путин и Медведев в качестве украшения на новогодней елке. И это не шутка. Как поведал директор читинского Дома офицеров, кубики с изображением нескольких десятков важных персон вот уже в течение шести лет меняют "в зависимости от производимых назначений": "В этом году все, слава богу, на местах – и губернатор, и председатель, и мэр, и депутаты, и члены Совета Федерации, и Иосиф Кобзон – он бессменный у нас на протяжении многих лет".

Судя по всему, в наступающем году на новые кубики креативщикам в погонах тоже тратиться не придется. Путин как раз объявил россиянам о желании в очередной раз осчастливить страну в роли президента. А Алексея Навального, единственного оппонента, способного сделать эту гонку политической борьбой, как и ожидалось, выбили на старте.

Реальная жизнь не похожа на новогодний праздник. И все же чем дольше мы наблюдаем это "слава богу, все на местах", тем сильнее ощущение, что в качестве "бесспорного" лидера стране навязывают картонного персонажа, живущего в кремлевских декорациях, в особом, оторванном от реальности мире, которым он еще и пытается управлять. Особенно это бросается в глаза перед очередными "невыборами", а точнее выборами имени его самого. Аттракцион "Погружение Путина в реальность" – причем не в ту, в которой живут люди, а в ту, которую для него специально создают, – стартовал в начале 2017-го с броска галопом по регионам, смещением-перемещением губернаторов. Потом была прямая линия с "подготовленным" народом, набеги на коллегии ключевых министерств, общение с представителями культуры, науки, бизнеса. Заканчивается год совсем уж бутафорскими сюжетами вроде "детского" волонтерского праздника, все участники которого публично "обожают" вождя. Действо плавно перетекло во встречу с "правильными" рабочими, а потом и благонадежных журналистов подтянули на костюмированную пресс-конференцию, больше похожую на новогодний карнавал в дурдоме. Предпоследний аккорд – съезд "Единой России" (дежавю шестилетней давности, солировали оба, Путин и Медведев). Премьер-министр в своем коротком верноподданническом заявлении аж семь раз сорвал "бурные и продолжительные", вызвал условный рефлекс единороссов при слове "Путин". И вот инициативная группа выдвигает самовыдвиженца Путина кандидатом в президенты. Здесь в главной роли епископ Тихон (Шевкунов).

И вот уже правитель вживается в созданные под его новый срок декорации. Лжетелевидение подготовило для Путина "нереальное" оболваненное большинство. Начинается эдакий обмен "нереальностями", что, собственно, и отражают социологические опросы. Иначе трудно представить себе, как в одних и тех же опрошенных головах уживаются убежденность, что основная заслуга в экономических успехах России и росте благосостояния населения принадлежит Путину (согласно опросам Левада-центра, так считает 61 процент россиян), но при этом почти половина жителей России возлагают на него ответственность за "проблемы в стране, рост стоимости жизни". А 54 процента опрошенных уверены, что для действующих руководителей сохранение и укрепление собственной власти важнее процветания государства.

Правитель врет стране – страна врет правителю. Это и есть отличие тоталитарной диктатуры, ну, или автократического режима, от демократии. "Дедушка" Путин на упомянутом съезде единороссов отличился еще и тем, что призвал не относиться к России "как к любимой бабушке", "вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед!". Желание стареющего правителя видеть подле себя не бабушку понять можно. Не зря же президент, раньше скептически косившийся на своего премьера – любителя модных технических штучек, весь уходящий год то и дело возвращался к теме инноваций, цифровизации, освоил планшет, даже с гордостью демонстрировал на смартфоне известному американскому режиссеру сюжет про российскую авиацию в Сирии, который, правда, оказался съемкой работы американских вертолетов в Афганистане, но тут уж не смартфон виноват.

Кому хочется висеть, хоть бы и на новогодней елке?

Что же касается упомянутых Путиным лекарств для "любимой бабушки" – "чтобы у нее ничего не болело", то родственники покончивших с собой от боли ввиду отсутствия обезболивающих онкологических больных вряд ли восприняли этот пассаж иначе как издевательство. Даже если представить, что Путин не в курсе, что неуклюжая фраза появилась из внезапно нахлынувшего желания присмотреться к будущему, отбросив архаику, которую все последние годы президент страстно защищал в образе скреп и неуместных исторических параллелей, вряд ли этому поверит молодое поколение. Те, кому до сих пор предъявляют труп бывшего вождя на главной площади страны. А останки другого вождя, глядишь, скоро выкопают, воссоздадут мумию с помощью каких-нибудь секретных военных технологий и обратно – и в тот самый мавзолей внесут. Да еще обяжут школьников идти, отдавать, так сказать, дань уважения – весь год из небытия выплывал Сталин с его хитрым прищуром, словно посмеиваясь над всеми нами. А на выходе из мавзолея эту парочку еще и железным Феликсом подкрепят – пламенный чекист Александр Бортников, нынешний директор ФСБ, в предновогоднем интервью уже предложил собственное прочтение истории: мол, миллионов репрессированных, загубленных, расстрелянных не было – так, перегибы на местах.

Люди, живущие в реальности, а не в бутафорских декорациях, в большинстве своем не любят, когда им затыкают рты. А в этом навыке кремлевская власть тренировалась на протяжении всего уходящего года; то не получающих зарплату шахтеров посылали куда подальше, то протестующих дальнобойщиков объявляли "иностранными агентами". Не говоря уже о поддерживающих Навального гражданских активистах или других несистемных оппозиционерах, о независимых журналистах, а также о простых гражданах, имеющих обыкновение делать перепосты интересной информации: их то зеленкой или помоями в лицо, то палками по голове, то в кутузку. Или о самом Навальном: как ни парадоксально, но официальная его нерегистрация кандидатом в президенты, на мой взгляд, не только превращает избирательную кампанию в бессмысленный театр одного актера, но и выводит самого Алексея в наиболее реальные кандидаты в следующие президенты России. Невзирая на мнение того, кто сегодня побоялся увидеть его в качестве спарринг-партнера.

Картонные Путин и Медведев, уныло свисающие с новогодней елки, вокруг которой с утра пляшут дети, а вечером хороводят на корпоративе их родители, – символ нынешнего политического "новогодья". Но просматривается в этом безумии и второй смысл, который самим персонажам "русской сказки" может сильно не понравиться: кому хочется висеть, хоть бы и на новогодней елке?

Галина Сидорова – московский журналист

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