Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Крыму приговорили к двум годам условно украинскую активистку

Активистка Лариса Китайская

Подконтрольный России суд в Ялте приговорил к двум годам лишения свободы условно украинскую активистку Ларису Китайскую. Ее обвинили в возбуждении ненависти из-за публикаций в социальных сетях, сообщает сайт "Крым.Реалии".

Приговор был вынесен в понедельник. Лариса Китайская не сможет покидать Ялту в течение двух лет. Активистка настаивает, что дело в отношении нее сфабриковано.

Летом минувшего года Китайскую задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России, а в ее квартире прошел обыск. Активистке вручили подписку о невыезде. По версии следствия, она "распространяла в интернете русофобские идеи".

По мнению Ларисы Китайской, российские силовые структуры пытаются запугать нелояльных жителей аннексированного полуострова. Украинские власти возбудили по факту преследования активистки дела по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG