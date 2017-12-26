В Крыму приговорили к двум годам условно украинскую активистку

Подконтрольный России суд в Ялте приговорил к двум годам лишения свободы условно украинскую активистку Ларису Китайскую. Ее обвинили в возбуждении ненависти из-за публикаций в социальных сетях, сообщает сайт "Крым.Реалии".

Приговор был вынесен в понедельник. Лариса Китайская не сможет покидать Ялту в течение двух лет. Активистка настаивает, что дело в отношении нее сфабриковано.

Летом минувшего года Китайскую задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России, а в ее квартире прошел обыск. Активистке вручили подписку о невыезде. По версии следствия, она "распространяла в интернете русофобские идеи".

По мнению Ларисы Китайской, российские силовые структуры пытаются запугать нелояльных жителей аннексированного полуострова. Украинские власти возбудили по факту преследования активистки дела по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы.