Украинский 2017-й

Виталий Портников: Каким был 2017 год для Украины? Это был год разочарований или год надежд? Об этом наша сегодняшняя программа. Сейчас хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.

Владимир Ивахненко: 2017 год запомнится украинцам проведением в Киеве "Евровидения", многочисленными политическими скандалами, в том числе и со странами-соседями, чередой громких покушений и убийств, а также трагическими эпизодами тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе.

К сожалению, и уходящий год не принес существенных изменений на востоке Украины, где с начала конфликта погибли почти 10 500 человек. Из-за противоречивой позиции Кремля туманными остаются перспективы введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "республиками" стал главным итогом Минских переговоров по Донбассу в 2017 году.

Неожиданностью года можно назвать выход из орбиты президентского влияния премьера Владимира Гройсмана. В апреле его кабинет еще на один год получил иммунитет от отставки. Петр Порошенко рассчитывал, что сможет контролировать бывшего винницкого мэра, которому, по сути, он открыл двери в большую украинскую политику. Однако Гройсман начал самостоятельную игру. Чтобы улучшить свои позиции и получить дополнительную поддержку, действующий премьер сблизился с возглавляемым Арсением Яценюком "Народным фронтом", с которым у главы государства складываются крайне напряженные отношения.

В мае, во второй раз в истории "Евровидения", в Киеве прошел международный песенный конкурс. Если в 2004 году победу Украине принесла в Стамбуле львовянка Руслана с "Дикими танцами", то в 2016-м в Стокгольме - крымская татарка Джамала с песней "1944"о трагедии ее народа. Представлять Россию на "Евровидении-2017" должна была передвигающаяся на инвалидной коляске Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в Украину из-за посещения Крыма в нарушение национального законодательства. Конкурс выиграл участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". Украину во время конкурса посетили около 20 тысяч иностранных туристов.

В ночь на 11 июня начал действовать долгожданный безвизовый режим Украины с ЕС - ключевое внешнеполитическое достижение страны в уходящем году. С биометрическими загранпаспортами для туристических поездок украинцы могут посещать не только страны ЕС, но и ряд государств Северной и Южной Америки, Персидского залива и Азии. Однако низкий уровень жизни - средняя зарплата примерно 250 евро в месяц - не позволяет путешествовать подавляющему большинству украинцев. Согласно статистке, к концу года безвизовым режимом с ЕС воспользовались лишь 355 тысяч украинцев - это менее 1% от общего населения государства.

В 2017 году Украина стала лидером в рейтинге самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии, составленном международной организацией «Transparency International». Спустя четыре года после «революции достоинства» коррупция остается главным фактором, сдерживающим экономическое и политическое развитие Украины.

В декабре власти предприняли атаку на созданное при поддержке Запада и расследующее коррупционные дела в высших эшелонах власти Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Верховная Рада планировала принять закон, позволяющий "в ручном режиме" менять руководителей НАБУ и других независимых антикоррупционных органов. Однако власти вынуждены были отозвать упомянутый документ после того, как в защиту антикоррупционных институтов выступили послы стран "Большой семерки" в Киеве, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Последние месяцы 2017-го были омрачены для Украины обострением отношений с соседями. Новый виток напряжения между Киевом и Варшавой уже не в первый раз возник из-за расхождений в вопросах общей истории. Кроме того, Польша, Болгария, Румыния и Венгрия выступили единым фронтом против Украины, обвинив ее в ущемлении прав национальных меньшинств. Причина - языковая статья нового закона "Об образовании". Он предполагает, что через три года обучение во всех школах (включая и учебные заведения нацменьшинств) должно вестись исключительно на государственном языке - украинском. Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Парламентской ассамблее Совета Европы) порекомендовала Киеву продлить переходной период и обеспечить достаточное соотношение образования на языках меньшинств в дополнение к преподаванию на государственном языке.

В уходящем году украинцы ощутили дыхание войны не только на востоке страны, но и в столице. Украину потряс ряд громких покушений и убийств. В марте у киевской гостиницы "Премьер Палас" застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. В организации убийства прокуратура обвинила сотрудничающего с ФСБ криминального российского авторитета Владимира Тюрина (бывшего гражданского мужа оперной певицы Марии Максаковой, вдовы Вороненкова). След российских спецслужб усматривает следствие и в подрыве в июне в украинской столице автомобиля, в котором погиб руководитель спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал, а также в гибели в конце октября под Киевом в обстрелянной из засады машине украинки с чеченскими корнями, участницы боевых действий в Донбассе Амины Окуевой.

На главное политическое шоу года претендует декабрьский скандал вокруг задержания и освобождения лишенного летом украинского гражданства экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Автор успешных грузинских реформ за почти три года проживания в Украине из друга Порошенко превратился в главного его врага. Антипрезидентские протесты, организованные Саакашвили, не переросли в новый Майдан. Спецназовцам лишь с третьей попытки удалось доставить опального политика в СИЗО, но в итоге суд отказался его арестовать.

Саакашвили инкриминируют связь с жаждущим свержения нынешней украинской власти окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. Прокуратура утверждает, что деньги на акции протеста Саакашвили давал "бухгалтер семьи" Януковича, также бежавший после Евромайдана в Россию украинский олигарх Сергей Курченко. От результатов расследования этой истории, как считают в Киеве, может зависеть политическое будущее не только мечтающего о кресле премьер-министра Украины Михаила Скакавшими, но и претендующего на второй президентский срок Петра Порошенко.

После триумфального освобождения из СИЗО бывший грузинский лидер написал личное письмо Порошенко с предложением примирения. Не получив ответа, Саакашвили объявил о готовности к публичным переговорам с действующим президентом о его отставке и вместе со сторонниками пытался штурмовать в Киеве бывший Октябрьский дворец, где планировал разместить штаб оппозиции. Атаку отбили находившиеся внутри помещения стражи порядка. В результате столкновений пострадали десятки нацгвардейцев. Лидер "Руха новых сил" назвал попытку штурма здания "провокацией", а полиция объявила о возбуждении сразу трех уголовных дел по факту событий у бывшего Октябрьского дворца.

Виталий Портников: Гость нашего сегодняшнего эфира — политолог, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец. Украинский 2017 год — это год разочарований или надежд?

Тарас Березовец: Для многих в Украине этот год остается годом надежд, хотя разочарований было действительно много - в первую очередь, в первых лицах украинской «революции достоинства». Большой сонм украинских политиков потеряют и уже потеряли привлекательность в глазах украинских избирателей.

Тем не менее, если посмотреть на то, как развивалась страна в 2017 году, я думаю, он оставил определенные надежды и перебросил мостик уже в следующий, 2018 год. По крайней мере, в ситуации с необъявленной войной со стороны Российской Федерации Украина показывает, что даже в условиях войны она может не только строить силы безопасности и вооруженные силы, но и медленно восстанавливать собственную экономику.

Виталий Портников: А как вы оцениваете то, что происходило вокруг антикоррупционной борьбы?

Тарас Березовец: Украина находится не просто на пути создания силовых структур, в первую очередь антикоррупционных, но и достаточно быстро выстраивает систему противодействия коррупции. Звучат крики о том, что в Украине коррупция, мы самые коррумпированные…

Виталий Портников: Это не крики — это рейтинги.

Тарас Березовец: Все рейтинги достаточно субъективны. Я считаю, что в проблеме коррупции для Украины, планка несколько завышена по одной простой причине — воровать практически уже нечего. Сегодня все панически боятся любых провокаций со стороны антикоррупционных структур. Мне кажется, даже те депутаты, которые зарабатывали на мелкой коррупции (это не огромные откаты, а написание, например, депутатских запросов за деньги), сейчас, как черт от ладана, шарахаются от таких предложений даже от знакомых.

Виталий Портников: Тут очень важно понять, что происходит с олигархической системой. Ведь крупные бизнесмены, связанные с властью, никуда не делись, в этом году как раз говорилось о том, что они только укрепили свое влияние — Ахметов, Коломойский, Пинчук, Фирташ, Боголюбов и еще нескольких человек. А некоторые стали относить к этому списку самого президента Порошенко, говорить, что он олигарх.

Тарас Березовец: Если посмотреть классическую систему выстраивания олигополии в Украине, то свои олигархи, безусловно, были у Леонида Кучмы, он был первым открывателем олигархического каганата в Украине. По этому пути двигался позднее и Виктор Ющенко, при котором, мы помним, Ринат Ахметов стал, по версии журнала «Корреспондент», самым влиятельным украинцем. Виктор Янукович возвел в культ систему олигополии на раннем этапе, а на позднем начал с этим активно бороться, что и стало одной из ключевых причин его падения.

Что касается Порошенко - появились ли в Украине новые олигархи? Да ни одного не появилось! Все эти претензии на то, что президент окружил себя новыми олигархами, просто смешны. Кто эти олигархи? Мы видим, что существовавшие до того олигархи достаточно сильно «похудели» в своем финансовом состоянии, а новых не появилось. Единственное, где они сохраняют свое серьезное влияние, — это политическая сфера, в первую очередь это Кабинет министров, Верховная Рада и медиа. Да, президент встречается с ними как с представителями крупного бизнеса, но эти встречи не приводят к крупным теневым сделкам, к распилу бюджета, как происходило до этого.

Виталий Портников: А сам президент Порошенко - представитель крупного бизнеса?

Тарас Березовец: Нет, потому что он передал все свои активы в управление Ротшильдам, и мы не можем зачислить его в бизнесмены.

Виталий Портников: Формально.

Тарас Березовец: И неформально тоже. И я не вижу, чтобы он пытался каким-то образом зарабатывать на государственном бюджете.

Виталий Портников: Запад разочарован в Украине? Мы много-много раз слышали об этом в этом году.

Тарас Березовец: А он когда-то очаровывался Украиной?

Виталий Портников: Да, когда был Майдан 2014 года.

Тарас Березовец: Запад реализовывал в Украине свои собственные интересы. Ведь если в тот момент они позволили бы Украине пасть жертвой российской агрессии и была бы создана, как планировалось Путиным, «Новороссия» в составе десяти областей, это несло бы угрозу безопасности всей Восточной и Центральной Европе, и не только ей. Запад действительно разочаровался, но не в Украине, а в украинской элите. Основные претензии касаются в первую очередь состояния борьбы с коррупцией, но в то же время они говорят, что у страны есть достаточно серьезный прогресс по созданию сил безопасности, вооруженных сил, новой полиции. Но что касается общего фона экономики, которая по-прежнему тормозится коррупцией, - тут они, конечно, разочарованы.

Если с этой точки зрения говорить о том, является ли Петр Порошенко хорошим президентом для Украины, то да, является. Мог ли на его месте оказаться лучший президент? Нет. Назовите фамилию человека, который мог бы лучше выполнить эту работу! Является ли он идеалом? Безусловно, нет. Политика Петра Порошенко половинчатая, он совершает большое количество ошибок — это тоже правда. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на список людей, которые были в 2014 году… Да даже и сегодня посмотрите рейтинги - тройка лидеров: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, - скажите, кто из этих троих может считаться идеальным, компетентным президентом?

Виталий Портников: Вопрос даже не в этой тройке, а в том, что рейтинги этих самых популярных украинских политиков, людей, которые могут восприниматься обществом как будущие руководители страны, как, впрочем, и рейтинги политических партий, крайне низки. Это тоже феномен 2017 года: так еще не было. То, что мы можем констатировать, — тревожный момент.

Тарас Березовец: Обратите внимание: Германия — богатейшая страна Европейского союза, по-моему, третья экономика мира после американской и китайской, - и как разочаровали немцев результаты последних выборов! Пять из шести партий не поднимали в своей предвыборной риторике ключевую проблему, которая волнует немецкое общество — проблему миграции, потому что это неполиткорректная тема, можно кого-то обидеть, кому-то наступить на мозоль. В результате этой очень неграмотной политики начинают подниматься экстремистские силы — «Альтернатива для Германии». Ангела Меркель с огромным трудом формирует коалицию теперь уже со своими заклятыми врагами.

Виталий Портников: Но с другой стороны, посмотрев социологические опросы в Германии, вы увидите, что либо чуть меньше, либо чуть больше половины населения выступали за то, чтобы Ангела Меркель сохранила за собой пост федерального канцлера ФРГ. Ничего подобного не происходит ни с одним из украинских политиков. Я не сравниваю их рейтинги с рейтингом президента России Владимира Путина, потому что это рейтинг другого характера, это рейтинг информационного вакуума, в котором живет Путин. А здесь нет информационного вакуума, но нет и доверия.

Тарас Березовец: Потому что есть убийственные факты, есть ложь. Так сложилось, что украинское общество всегда живет в плену мифов, и этой проблеме уже не одно столетие. Не оппозиция же сегодня отвечает за состояние дел в стране. Вакуум доверия — это правда. Но это следствие проблем, с которыми мы столкнулись не сегодня и даже не в 2014 году. Я исхожу из того, что в Украине нет политической элиты, здесь есть правящий класс (более радикальные эксперты говорят: «правящая клика»). И в отсутствии настоящей политической элиты мы не можем сформулирировать не то что абстрактной национальной идеи, но даже и того, чего мы хотим добиться, каковы наши цели.

И вот это шараханье в сторону: давайте вступим в НАТО, в ЕС... Подождите, ребята, нас там не ждут, зачем делать эти движения в сторону организаций, которые нам четко сказали: сначала достигните критериев членства, а потом с вами будет вести разговор. Эти шараханья очень сильно разочаровывают, люди начинают думать, что во всем виновата власть. Действительно, она несет ответственность. Но не меньшую ответственность несет безответственная оппозиция. Мораторий на продажу земли - как это можно назвать? Стране нужны инвестиции, и земля, - это та тема, куда они могли бы очень быстро прийти и эффективно отработать, а они закрывают эти темы.

Виталий Портников: Мне представляется важным итогом 2017 года то, что в конце года начались публичные двусторонние контакты между Украиной и Россией. Министры иностранных дел двух стран, господин Климкин и господин Лавров, провели двустороннюю встречу. Еще недавно казалось, что ничего этого быть не может, все встречи украинских и российских руководителей происходили исключительно в многостороннем формате. Конечно, я не ожидаю особых результатов от этих встреч, тем не менее, сам факт таких контактов говорит о том, что такой накал напряженности между Москвой и Киевом, когда все дымится, уже спадает.

Тарас Березовец: А что же остается делать украинскому министру иностранных дел Климкину? У нас сегодня сохраняются дипломатические отношения со всеми, разорвать их было бы безумием, потому что это привело бы к прекращению работы минского формата, а соответственно, к отмене всех российских санкций. Да, накал, безусловно, спал, но это может быть как устойчивой, так и обманчивой тенденцией.

Мы не знаем ответа на самый главный вопрос: что собирается делать Владимир Путин? Вполне возможно, что он и сам не знает ответа. Но без ответа на этот вопрос мы не можем прогнозировать сколько-нибудь долгосрочную перспективу отношений между Украиной и Россией. Россия не дала себе ответ, останавливается она в процессе собирания земель или этот процесс будет продолжен за счет Белоруссии, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии. Мы не знаем, куда они еще пойдут.

Северокорейский режим, как мы сегодня понимаем, не мог создать эффективную ядерную программу без помощи русских инженеров, и это уже является предметом расследования. Вполне вероятно, через некоторое время появятся его итоги.

Полагаю, что как минимум до Чемпионата мира по футболу Путин не будет увеличивать градус напряженности в отношениях с Украиной. Как мы помним, рост имперского самосознания после всех крупных соревнований приводил к агрессии. 2008 год: Россия шикарно выступает на пекинской Олимпиаде — и за этим следует захват Южной Осетии. 2014 год: Россия выигрывает зимнюю Олимпиаду в Сочи, и далее происходит Крым и Донбасс. Поэтому я бы высказал парадоксальную мысль: место российской сборной на Чемпионате мира по футболу может определить дальнейшие действия Владимира Путина. Если это выступление будет сверхуспешным, то, возможно, Путин, вдохновившись тем, что у России все идет по накатанной, будет считать, что к нему вернулась его счастливая звезда, и уже летом начнет какие-то агрессивные действия.

Виталий Портников: Процесс реинтеграции Донбасса и Крыма в этом году как-то сдвинулся с мертвой точки?

Тарас Березовец: Я не вижу никаких попыток со стороны России начать процесс нормализации, хотя, возможно, он начнется в 2018 году. Безусловно, Путин хочет легитимации аннексии Крыма. В обмен на то, что Крым ему оставят, он готов отдать Донбасс. Но мы прекрасно понимаем, что для Украины это будет смертельным сценарием не просто потому, что мы не готовы сейчас забирать Донбасс, но и потому, что мы просто не имеем права отказываться от собственных территорий. Запад пойдет на такую большую сделку? Я уверен, что сейчас это невозможно.

Глубина этого кризиса будет расширяться по мере введения новых антироссийских санкций. 2 февраля ожидается очередной санкционный пакет: может быть, мы увидим новые фамилии в этом санкционном списке американского Министерства финансов. Может быть, там окажутся российские олигархи, очень близкие к Путину, господа Сечин, Абрамович, Дерипаска, как предполагают, Шойгу и другие.

И, наконец, весной 2018 года ожидаются результаты огромного расследования американских разведок, ЦРУ и ФБР, по вмешательству России в американские выборы. Это может, как говорят наши американские коллеги, иметь эффект ядерного взрыва в отношениях Америки и России: после этого любой консенсус между Вашингтоном и Москвой станет в принципе невозможен. Мы прекрасно понимаем, что Украина зависит от этого.

Я считаю, что не будет быстрого возврата Донбасса, не говоря о Крыме; вопрос возврата Донбасса и его реинтеграции с Украиной откладывается как минимум лет на пять.

Виталий Портников: В 2017 году в переговорный процесс с Россией по Донбассу вошла новая американская администрация, и это совершенно новое качество диалога. Мы видим, что даже переговоры на треке Волкер-Сурков выглядят совсем иначе, чем предыдущие российско-американские контакты в период президентства Барака Обамы. Такое ощущение, что в 2017 году эти российско-американские переговоры потеснили привычный нормандский формат. У вас есть такое чувство, что американцы сейчас играют первую скрипку в консультациях?

Тарас Березовец: Это очевидно всем. С этим можно связать снижение консультаций в рамках минского формата между немцами, французами и Украиной. Мы постоянно видим консультации по треку Волкер-Сурков. Да, на данный момент Сурков отклонил 26 из 29 предложений мирного плана, которые привез Волкер. Но ситуация может меняться. При всей общей динамике эти переговоры не зависят ни от Суркова, ни от Волкера — это просто передатчики. Они привозят информацию, передают, озвучивают: услышали обратный сигнал - поехали назад в Вашингтон или Москву. Потом посоветовались, получили обратную связь - приехали назад. Поэтому, каким бы крутым переговорщиком ни был Волкер, ему сегодня не по силам изменить нынешние американо-российские отношения, которые в следующем году будет только ухудшаться.

Виталий Портников: Абсолютно новая тенденция, которой мы действительно не видели в прошлые годы, — это ухудшение отношений Украины с ее соседями на Западе, со странами Центральной Европы. Конфликт с Польшей вокруг исторической памяти, конфликт с Венгрией и Румынией вокруг нового закона об образовании… К этому конфликту опосредованно присоединились и другие страны Центральной Европы, такие как Словакия, Болгария, Молдова, и там тоже были свои вопросы. Это абсолютно иной уровень дипломатии. Ведь раньше, по крайне мере, после 2014 года, считалось, что опасность только на Востоке, а сейчас мы видим, что нет согласия и на Западе. Украине приходится жить в этой новой реальности.

Тарас Березовец: Ухудшение отношений не было неизбежным в данный момент, оно бы произошло, но чуть позже. Я согласен с тем, что Украина достаточно серьезно спровоцировала наших западных соседей с этим законом об образовании, но это не касается сути закона. По сути закона у меня нет претензий, просто необходимо было провести достаточно короткую яркую информационную кампанию и объяснить, почему мы это делаем. Но это не было сделано, и мы получили проблемы.

Венгрия была самым яростным противником этого языкового закона, но Венецианская комиссия отклонила все претензии венгерского правительства к Украине. Это говорит о том, что на самом деле это претензии другого свойства. Почему это происходит? Потому что мы сегодня стали не объектом, а субъектом международных отношений, и это очень не нравится нашим соседям, причем всем, в первую очередь Польше и Венгрии. Мы видим, что можем договариваться с Молдовой, Словакией, Румынией, то есть с теми странами, которые не претендуют на некий особый лидерский статус в этом регионе. А венгерское правительство сейчас активно критикует Брюссель, и у польского огромные проблемы: Польшу вообще собираются лишить права голоса в Европарламенте, потому что они ведут очень агрессивную политику в отношении всех соседей… И эта агрессия только свидетельствует о том, что мы наконец становимся сильнее, и поэтому на нас обратили внимание.

Виталий Портников: Вас не пугает, что восприятие Украиной своей недавней истории, истории ХХ века, объединяет в единое целое такой клуб противников, в котором часто находится и Россия, и Польша, и международные еврейские организации? Я просто подытоживаю протесты, которые были в этом году.

Тарас Березовец: Я считаю, что героизация отдельных представителей украинских повстанческих движений является ошибочной и поспешной. В частности, навязчивая кампания по переименованию улиц и проспектов в честь лидеров украинской истории без соответствующего анализа, без дискуссии в первую очередь внутри Украины, героизация многих персонажей украинской истории, которые вызывают раздражение среди наших соседей, безусловно, является серьезной ошибкой. Во многом Украина сама инициировала этот процесс; мы сами виноваты в том, что получили такое негативное отношение.

Виталий Портников: Вы оптимистично смотрите в 2018 год? Чего будет больше – проблем или успехов?

Тарас Березовец: Если мы говорим о мире, то, безусловно, ситуация будет ухудшаться. Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства приведет к достаточно серьезному обострению отношений. Об этом уже сегодня заявляют руководители не то что ортодоксальных мусульманских режимов, но даже Турция.

Приблизимся ли мы хоть сколько-нибудь к миру? Тут мой прогноз очень прост: до Чемпионата мира по футболу все будет идти в спокойном русле. Возможна ли после этого вспышка? Да, возможна, и это будет зависеть от тех планов, которые начертит себе Владимир Путин.

Думаю, что в целом 2018 год не принесет ни миру, ни Украине, ни нашим соседям какого-либо облегчения. А в Украине, кроме всего прочего, будет предвыборный год, который никогда не бывает спокойным. Весь этот год пройдет под знаком политической борьбы. Так что для Украины все идет по сценарию обострения, как собственно, и для всего мира. В этом плане 2018 год будет во многих смыслах сложнее, чем уходящий 2017-й.