Reuters: Москва обещала принять делегацию курдов на переговорах в Сочи

Россия пообещала, что автономная область, контролируемая курдами в северной Сирии, будет представлена на мирных переговорах в Сочи. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на командующего сирийской курдской милицией Сипана Хеймо. В курдских официальных источниках говорится о согласии Москвы принять 155 представителей курдской автономной области на переговорах.

Курдские группы пока не участвовали ни в одном раунде сирийских мирных переговоров, несмотря на то что они контролируют более чем четверть Сирии. Турция выступает против участия в переговорах курдов, которых рассматривает как террористическую группу.

В продолжающейся уже шесть лет войне в Сирии Москва поддерживает президента Башара Асада, в то время как Турция выступает против него. Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду назвал Асада террористом и сказал, что мирные переговоры по Сирии не могут продолжаться с его участием. Сирия ответила, что сам Эрдоган поддерживает террористические группировки, сражающиеся в Сирии.

Россия, Иран и Турция объявили о том, что переговоры состоятся 29–30 января на черноморском курорте Сочи после завершения мирных переговоров в Казахстане на прошлой неделе, но не назвали участников. Около 40 сирийских повстанческих групп, в том числе фракции, принявшие участие в Женевских раундах мирных переговоров, заявили в понедельник, что откажутся принять участие в конгрессе в Сочи. Россия является самым мощным сторонником Асада. Российские самолеты помогли ему подавить восстание против его правления. Противники Асада утверждают, что Москва не оказала на него давления для поиска политического решения.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что успех конгресса в Сочи должен оцениваться тем, сможет ли он содействовать и поддержать возглавляемые США переговоры в Женеве о прекращении войны в Сирии.