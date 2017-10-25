Иракский Курдистан готов отложить провозглашение независимости

Представители властей Иракского Курдистана предложили в среду отложить независимость региона и активизировать усилия по урегулированию кризиса в отношениях с Багдадом посредством диалога, а не боевых действий. Однако представитель иракских властей заявил, что наступление, начатое Багдадом в сентябре после объявления Курдистана о независимости, будет продолжено.

В заявлении Регионального правительства Курдистана говорится, что "боевые действия между двумя сторонами не приведут к победе ни для кого, а приведут к полному уничтожению страны". Власти Курдистана предложили ввести немедленное прекращение огня, приостановить результаты референдума и "начать открытый диалог с федеральным правительством на основе Конституции Ирака".

Багдад объявил референдум незаконным и ответил на него захватом город Киркук, нефтедобывающих районов вокруг него и другой территории, которую курды отбили у экстремистов группировки "Исламское государство". Иракское правительство изменило баланс сил на севере страны после того, как начало на прошлой неделе боевые действия против курдов, управляющих Иракским Курдистаном, который состоит из трех провинций на севере Ирака.

В кратком комментарии социальным медиа представитель Багдада сообщил, что кампания будет продолжена и отметил: "Военные операции не связаны с политикой". Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что власти Курдистана должны отменить результаты голосования в качестве предварительного условия для переговоров.

Премьер-министр не отреагировал на предложение курдской стороны в среду, когда начал официальный визит в соседнюю Турцию и Иран, в ходе которого отношения с курдами, чьи общины существуют в Ираке, Турции и Иране, а также в Сирии, будут занимать важное место в повестке дня переговоров. Иран объявил о возобновлении действия одного из пограничных переходов с Иракским Курдистаном, который был закрыт на прошлой неделе в целях поддержки иракского центрального правительства.