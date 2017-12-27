64 клетки и сексизм

Украинская шахматистка, двукратная действующая чемпионка мира в блицах и рапиде Анна Музычук заявила, что ради защиты своих жизненных принципов не едет на чемпионат мира в Саудовскую Аравию, так как в этой стране грубо нарушают базовые права и дискриминируют женщин. Ее поддержали младшая сестра, бывшая чемпионка мира в классических шахматах Мария Музычук и китайская шахматистка, бывшая четырехкратная чемпионка мира Хоу Ифань.

С 26 по 30 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу имени короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, в котором участвуют 236 приглашенных шахматистов из 70 стран мира. По замыслу приглашающей стороны, мероприятие должно было сделать эту абсолютную теократическую монархию более открытой для остального мира. Победители основного турнира получат 750 тысяч долларов США, победительница исключительно женского турнира – 250 тысяч. Но вместо этого еще с момента подготовки чемпионат в Эр-Рияде бы отмечен рядом громких международных скандалов.

Во-первых, в нем не участвуют спортсмены из Израиля, так как игрокам этой страны саудовские власти предсказуемо отказались выдать въездные визы. Во-вторых, организаторы заявили, что не будут использовать ни на одной церемонии и тем более поднимать флаг Катара, с которым Саудовская Аравия летом разорвала дипломатические отношения. По этой причине от участия в турнире отказались сильнейшие катарские игроки, Мохаммед Аль-Модиахи и его жена, девятая чемпионка мира, китаянка Чжу Чэнь. Не получили въездных виз и шахматисты из Ирана, с которым Саудовская Аравия в последнее время несколько раз фактически оказывалась на грани войны.

В ноябре этого года Эр-Рияд пообещал руководителям Международной шахматной федерации (FIDE), что все шахматисты без исключения, желающие приехать на турнир, получат визы без каких-либо исключений и сложностей. Видимо, мысль о возможном участии израильских и иранских спортсменов организаторам даже не приходила в голову.

Также FIDE и саудовской стороне удалось достичь компромисса по дресс-коду иностранных шахматисток: им впервые в истории страны разрешили появиться на людях и играть без хиджаба или абайи. Но они обязаны носить только брючный костюм темно-синего или черного цветов с белой блузкой с большим высоким воротником, закрывающим шею. Такая договоренность должна была избавить Эр-Рияд от многочисленных бойкотов, подобных тем, что случились на чемпионате мира среди женщин в Иране в феврале-марте этого года, когда участниц обязали играть в платках.

Однако от еще одного скандала чемпионат это не спасло. Гроссмейстер из Украины 27-летняя Анна Музычук, чемпионка мира 2010 года среди девушек до 20 лет, чемпионка мира по блицу среди женщин 2014 и 2016 годов и чемпионка мира по рапиду 2016 года, громко заявила, что намерена бойкотировать турнир. В своем фейсбуке она написала объяснение своего поступка – и эта запись быстро привлекла всеобщее внимание, набрав более 65 тысяч "лайков" и более 30 тысяч "шэров":

"Через несколько дней я потеряю два титула чемпиона мира – один за другим. Просто потому, что я решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не ходить в сопровождении кого-либо на улицу и вообще не чувствовать себя человеком второго сорта. Ровно год назад я выиграла эти два титула и была самым счастливым человеком в мире шахмат, но на этот раз я чувствую себя очень плохо. Я готова отстаивать свои принципы и пропустить мероприятие, где за пять дней я должна была зарабатывать больше, чем на десятке других турниров вместе взятых. Все это раздражает, но самое неприятное – почти никому нет дела до происходящего. Это по-настоящему горькое чувство, но все равно не меняющее мое мнение и мои принципы".

Анна Музычук также написала, что решение не ехать в Саудовскую Аравию приняла вместе с ней ее сестра, гроссмейстер Мария Музычук: "Я очень рада, что мы разделяем одну точку зрения. И да, для тех немногих, кто переживает: мы вернемся!" В интервью для Радио Свобода Анна Музычук так рассказывает о своих жизненных принципах:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F375327176&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Трудно было принять такое решение или легко?

– Решение было принять крайне трудно, ведь это очень важное событие. Конечно же, это чемпионат мира, и на нем очень хотелось бы сыграть. Тем более что на данный момент я все еще действующая чемпионка мира в обеих дисциплинах – по рапиду и по блицу.

– Вы пишете, что жертвуете своими чемпионскими титулами и медалями ради принципов. Эти принципы с вами постоянно, то есть вы можете себя назвать гражданской активисткой, феминисткой? Или вы обычно далеки от политики и любой общественной деятельности и гражданской активности?

– Политикой я вообще не занимаюсь. Да, это был первый раз, когда я сделала заявление такого рода, решила принципиально не участвовать в шахматном чемпионате из-за того, что он проходит в стране, где нарушаются права человека и особенно права женщин.

– То есть именно нормы, навязываемые организаторами этого чемпионата в Саудовской Аравии, подтолкнули вас к такому, я бы сказал, яркому выступлению, первому в вашей жизни?

– Важно то, что это нормы всего этого государства, а не только одних организаторов турнира.

– Некоторые люди, обсуждающие ваше решение, пишут, что вы фактически выпустили манифест против ислама, против шариатских законов и обычаев. Вы сами об этом думаете?

– Я понимаю, что у всех, и у них, есть свои традиции и обычаи и что каждый человек должен уважать и чужие традиции. Но я считаю, что и другие не должны навязывать эти традиции, допустим, по поводу одежды, как вести себя и одеваться другим людям. Я считаю, что это неправильно. До этого ни один чемпионат мира ни по какому виду спорта не был организован в Саудовской Аравии, и ни одного международного спортивного и культурного мероприятия там не проходило – наверное, на это есть причины?

До этого ни один чемпионат мира ни по какому виду спорта не был организован в Саудовской Аравии – наверное, на это есть причины?

В шахматном мире соревнования проводятся в самых разных странах, и я, как одна из сильнейших шахматисток мира, разумеется, посетила многие из них. И нигде не было такого, чтобы где-то ущемлялись права женщин! За одним исключением: в этом году был чемпионат мира по классическим шахматам в Иране, и я туда все-таки поехала. Там тоже были нарушения наших прав, мы должны были постоянно ходить в хиджабе, и это было очень неудобно. И, может быть, это сыграло свою роль сейчас, когда я принимала решение не ехать, что у меня уже был схожий опыт. Ведь в Саудовской Аравии дела с женским равноправием обстоят намного хуже, чем даже в Иране, там еще более строгие законы. Хотя сейчас, да, я наблюдаю некоторые изменения, в Саудовской Аравии даже женщинам вроде бы разрешили водить автомобили. Вероятно, ситуация улучшается, но на данный момент женщины и близко там не имеют таких прав, как мужчины.

– Существование двух раздельных миров – женских шахмат и мужских – само по себе это не проявление сексизма, как вы считаете? Ведь речь идет об интеллектуальном спорте, а не о, к примеру, метании молота?

– Я понимаю, что людям, которые не играют в шахматы, кажется, что это вид спорта, на победы в котором не влияют физические данные, что вот как бы мы играем только своей головой, и все зависит от того, как хорошо работает мозг человека. Но на самом деле это не совсем так! Есть в этом смысле большая разница между женскими шахматами и мужскими. Все-таки у мужчин рейтинги намного выше, если сравнивать самых сильных мужчин и самых сильных женщин в шахматах. И на это есть ряд причин. Во-первых, мы занимаемся каждый день, и мы играем на турнирах, которые длятся неделю-две – и это также и большие физические нагрузки, и поэтому мужчины имеют преимущество. Если ты каждый день занимаешься шахматами, ты сильно выкладываешься и физически, и эмоционально, и мужчинам это легче дается. Также проводились разные исследования, которые выявили, что все-таки мужской мозг лучше приспособлен к игре в шахматы, к принятию нужных специфических решений. Также есть очень много и других причин, почему женщины не соревнуются с мужчинами. Я уверена в том, что необходимо и впредь разделять мужские шахматы и женские, потому что у нас возможности именно физические хуже, и мы не можем быть на одном уровне с мужчинами. И это показывают и результаты.

– Не переживаете ли вы, что вас за то, что вы сейчас говорите, что называется, "заклюют"?

– Нет, нисколько. Я опираюсь на научные данные. А не на то, что я сама выдумала или на собственные пожелания, мол, я хочу, чтобы так было. Это доказанные факты, и всем следует их принимать такими, какие они есть.

– Анна, вы, так или иначе, теперь стали очень известной личностью и вне шахматного мира, буквально за сутки. Эта новая слава вам не будет мешать как спортсменке?

– Действительно, я, честно говоря, и близко не ожидала, что так много людей откликнутся на этот мой пост-заявление в Фейсбуке. И я бы хотела в первую очередь поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Это действительно очень важно! Потому что, когда ты что-то пишешь, ты не знаешь, как другие к этому отнесутся. И когда ты чувствуешь вдруг такую мощную поддержку, тебе легче через это все проходить. По поводу новой, иной славы… Не знаю. Я несколько раз была чемпионкой мира, и меня, думаю, и в будущем все равно будут знать в первую очередь как сильную шахматистку. Поэтому – не будет особой разницы.

Я очень рада, что меня поддержала в моем выборе моя сестра Мария Музычук – чемпионка мира по классическим шахматам 2015 года, и я рада, что она тоже не поехала в Саудовскую Аравию. Она даже не принимала участия и в чемпионате мира в Иране, про который я ранее говорила, по этим же самым причинам. Еще ведь в Саудовскую Аравию сейчас не поехала Хоу Ифань, а это сильнейшая шахматистка планеты. Поэтому жить кажется легче, когда ты действуешь не в одиночку, когда у тебя есть поддержка!