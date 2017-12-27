Путин впервые встретился c новыми и бывшими губернаторами

Президент России Владимир Путин встретился с действующими главами регионов и их предшественниками, которые в этом году были уволены самим президентом.

Эта первая подобная встреча Путина. "Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл. Это, во-первых, демонстрация преемственности", – заявил сам глава государства.

За 2017 год Путин сменил губернаторов в почти 20 регионах страны. В ноябре президент принял некоторых из них, поблагодарив "за работу".