Павел Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения в президенты

Павел Грудинин подал документы в Центризбирком для выдвижения в качестве кандидата в президенты России. Директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" идет на выборы от КПРФ. Штаб Грудинина возглавит лидер партии Геннадий Зюганов.

Грудинин не входит в КПРФ, но неоднократно называл себя сторонником ее идей. Ранее он заявлял, что в партию вступать не планирует. До 2010 года Грудинин состоял в "Единой России". Главной задачей своей предвыборной программы он назвал борьбу с бедностью.

Ранее 28 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Владимира Путина. Оппозиционный политик Алексей Навальный также подал документы для участия в выборах, но ЦИК ответила отказом, сославшись на судимость оппозиционера. После этого Навальный призвал бойкотировать выборы и анонсировал общероссийскую акцию протеста.

Президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них заявили также телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.