Наблюдатели: в Сирии в 2017 году были убиты 39 тысяч человек

В ходе войны в Сирии в 2017 году были убиты около 39 000 человек, в том числе 10 507 гражданских лиц. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне группа контроля за нарушениями прав человека в Сирии. По ее данным на 28 декабря, погибли 2109 детей и 1492 женщины.

Связанная с оппозицией группа, которая следит за жертвами по всем сторонам конфликта, заявила, что в число погибших также вошли 2923 военнослужащих сирийских правительственных сил и 7494 боевиков, в основном члены экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Число погибших в этом году в Сирии сократилось по сравнению с 2016 годом, когда наблюдатели зафиксировали 49 742 смертей.

В результате гражданской войны в Сирии погибли около 400 000 человек, с тех пор как начались антиправительственные демонстрации в марте 2011 года.

Конфликт также привел к перемещению около половины довоенного населения Сирии в 22 миллиона человек и вызвал самый страшный кризис с беженцами со времен Второй мировой войны, в результате чего около 5 миллионов сирийцев покинули страну. Россия и Иран поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада в этой войне, в то время как Соединенные Штаты и Турция поддерживают различные группы повстанцев.