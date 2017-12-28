Суд одобрил арест экс-совладельца фабрики "Меньшевик" Аверьянова

Пресненский суд Москвы санкционировал на два месяца арест бывшего совладельца московской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, застрелившего охранника предприятия в минувшую среду. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В своем ходатайстве представитель следствия заявил, что Аверьянов скрылся с места преступления и был объявлен в федеральный розыск и был задержан спустя сутки. Поэтому представитель следствия попросил суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Защитник Аверьянова и сам он просили суд, чтобы ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он также сообщил, что когда произошел инцидент на фабрике, находился в состоянии аффекта и поэтому скрылся.

Ранее Аверьянов рассказал Business FM, что использовал оружие для самообороны и что застреленный им человек якобы участвовал в рейдерском захвате предприятия. Адвокат Аверьянова также утверждает, что он оборонялся. По версии следствия, Аверьянов вступил в словесную перепалку с новыми руководителями фабрики, а затем достал оружие и выстрелил несколько раз. Погиб охранник.