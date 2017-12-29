В Нью-Йорке при пожаре в жилом доме погибли 12 человек

В Нью-Йорке, в районе Бронкс, в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе маленький ребенок. Еще четверо получили серьезные ожоги, сообщил мэр города Билл де Блазио. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Пожар начался на втором этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах. Причина возгорания пока неизвестна. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты после того, как получили звонок, сообщает "Ассошиэйтед пресс". В тушении огня принимали участие более 160 пожарных. Пожару присвоена четвертая категория сложности, говорится в заявлении спасателей в твиттере.

​Накануне власти в Нью-Йорке предупредили горожан о необычайно низкой температуре (около восьми градусов мороза) и призвали не оставлять без присмотра включенные обогреватели. В 2007 году в Бронксе в результате пожара, возникшего из-за работавшего обогревателя, погибли 10 человек.