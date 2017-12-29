Сторонник Навального отсудил 500 рублей за ложные обвинения во взятке

Активист штаба Алексея Навального в Калининграде Олег Алексеев выиграл суд у Балтийского федерального университета (БФУ), руководство которого обвиняло его в даче взятки преподавателю физкультуры.

Алексееву присудили 500 рублей компенсации морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Университет обязали опровергнуть в социальных сетях утверждения о том, что Алексеев пытался дать взятку.

Студента 3-го курса юридического факультета Балтийского федерального университета Олега Алексеева отчислили через месяц после митинга сторонников Навального 12 июня. Руководство вуза мотивировало такое решение его академической неуспеваемостью, а также тем, что студент якобы нарушал правила внутреннего распорядка и пытался "купить" недостающие часы, необходимые для получения зачета по физкультуре.

Сам Алексеев считает, что пострадал из-за своих политических взглядов, в частности из-за участия в антикоррупционном митинге 26 марта "Он вам не Димон". Он также был также был организатором неразрешенного властями Калининграда шествия против коррупции 12 июня. Руководство вуза утверждает, что решение об отчислении лишено политической подоплеки.

Алексеев оспаривал приказ об отчислении в суде, но его жалоба не была удовлетворена.