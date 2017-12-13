Представитель завода "Маяк" признал наличие утечек рутения-106

Советник генерального директора завода "Маяк" в Челябинской области Юрий Мокров 13 декабря заявил на пресс-конференции в интернете, что предприятие регулярно обрабатывает рутений-106. Мокров при этом утверждает, что "Маяк" не может быть источником каких-либо крупных утечек. По его словам, выбросы завода настолько незначительны, что их "можно видеть только в дымоходе завода".

Представитель атомного предприятия, подозреваемого в том, что в сентябре-октябре он оказался источником радиоактивности над Европой, признал, что объект испускает изотоп. Российские официальные лица в прошлом месяце сообщили о высоких уровнях рутения-106 в районах, близких к заводу "Маяк". Однако представители комбината настаивали, что он не мог быть источником загрязнения, поскольку не извлекает изотоп и не проводит какие-либо операции, которые могут привести к его освобождению.

Заявление Мокрова последовало на следующий день после того, как чиновник из госкорпорации "Росатом", отвечающий за ядерную энергетику России, сказал, что всплеск радиоактивности в Европе мог произойти из-за упавшего спутника.

Французский институт ядерной безопасности (IRSN) 9 ноября заявил, что рутений-106, вероятно, поступил с такого объекта, как центр обработки ядерного топлива или центр радиоактивной медицины в уральской части России или на юге Казахстана. Ученые отметили, что загрязнение не представляет опасности для здоровья или окружающей среды. Однако отсутствие предупреждения со стороны Москвы вызвало озабоченность Запада. Там сочли, что Кремль может утаивать информацию об авариях, связанных с радиоактивностью.

Первоначально в IRSN предполагали, что радиоактивный материал мог исходить со спутника, оборудованного генератором, содержащим рутений. Однако директор французского института Жан-Кристоф Гариэль в ноябре заявил, что ученые больше не считают, что это так. Он сослался на расследование Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ), в котором было установлено, что спутники, работающие на рутении, не возвращались в атмосферу в течение рассматриваемого периода времени.

Комбинат "Маяк" является одним из крупнейших российских предприятий по переработке радиоактивных материалов. Он был основан в 1948 году. Гринпис отмечает, что впервые об утечке радиоактивных веществ с комбината стало известно через год после его открытия – в 1949–1951 годах комбинат сливал радиоактивные отходы в реку Теча. Тогда, по данным Гринпис, облучению подверглись более 100 тысяч человек, еще 80 тысяч человек были эвакуированы. В 1957 году на "Маяке" произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Облучению подверглись около 300 тысяч человек. Общая территория загрязнения составила от 15 до 20 тысяч квадратных километров в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.

Крупнейшая в истории атомной энергетики авария произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Несмотря на то что выброс радиоактивных веществ составил около 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрыва 500 атомных бомб, советские власти сообщили о произошедшем только через несколько дней. Облучению подверглись около семи миллионов человек по всему миру.