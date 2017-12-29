В России ужесточено наказание за вербовку террористов

28 декабря в Петербурге в супермакете "Перекрёсток" произошёл взрыв, несколько человек получили ранения
Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для лиц, финансирующих терроризм или вербующих террористов. Наказанием за эти преступления может стать лишение свободы от 8 лет до пожизненного срока. Как сообщает ТАСС, ранее максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, ранее объяснил, что одной из целей внесения изменений в Уголовный кодекс было "формирование негативного общественного отношения" к любым действиям, которые могут привести к терактам и гибели людей.
28 декабря Путин признал взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге нападением террористов. Правоохранительные органы квалифицируют происшествие как "покушение на убийство двух и более лиц".
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