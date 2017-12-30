Анатолий Антонов: Москва отвергает подход США к дипсобственности РФ

Москва отвергает подход администрации США к российской дипломатической собственности. Об этом в интервью телеканалу RTVi заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий и будем настаивать на том, чтобы возобновилась деятельность в первую очередь генконсульства в Сан-Франциско", – сказал Антонов. При этом, по словам посла, президент США Дональд Трамп не отказывался от намерений наладить отношения с Россией.

Антонов также напомнил, что сразу после назначения на пост обращался с просьбой посетить генконсульство в Сан-Франциско, но американские власти не дали ему такую возможность. Отвечая на вопрос, планирует ли Россия подавать в суд на США для решения вопроса с дипсобственностью, посол сообщил, что эта "филигранная работа" не требует вмешательства СМИ.

Комментируя новую концепцию национальной безопасности США, в которой Россия названа "ревизионистской" страной, Антонов сказал, что концепция является "недружественной" и "вызывает сожаление в контексте российско-американских соглашений". При этом, по словам дипломата, Вашингтон и Москва намерены и дальше выстраивать отношения друг с другом.