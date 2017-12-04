Посол США в РФ Хантсман: главная проблема в отсутствии доверия

Посол США в России Джон Хантсман назвал важнейшей причиной утраты доверия между Москвой и Вашингтоном предполагаемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. Об этом он заявил в интервью газете "Ведомости". По его словам, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом.

Посол Хантсман заявил, что "вмешательство привело к тому, что отношения опустились на низкий уровень". Однако, по его оценке, изначальная причина охлаждения отношений – ситуация на Украине.

Хантсман не считает симметричными меры, принятые Москвой в связи с высылкой дипломатов РФ из США в декабре прошлого года. Посол напомнил, что из США было выслано 35 российских дипломатов, а взамен США вынуждены были уволить 727 сотрудников посольства и консульств в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Посол сообщил, что США только что построили совершенно новое современное здание, в котором предусмотрено 24 окна для проведения визовых интервью, но после сокращения кадрового состава на 60 процентов американское консульство может использовать лишь 12 из них. При этом объем работы сохранился на прежнем уровне. "А людей, которые будут ее выполнять, гораздо меньше", – сказал дипломат.

Посол США сказал, что предпочел бы увеличение дипломатического персонала и количества зданий. "Это необходимо для нормальных, стабильных отношений", – заявил Хантсман, назвав сложившуюся ситуацию "просто ужасной".