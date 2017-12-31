В Иране демонстранты выкрикивали: "Да здравствует Реза Шах!"

Власти Ирана предупредили о возможных репрессиях в воскресенье против участников демонстраций, которые стали одной из самых серьезных проблем как для правительства, так и для клерикального руководства со времен Иранской революции 1979 года. Десятки тысяч иранцев протестуют по всей стране с четверга против клерикальной верхушки Исламской Республики и внешней политики Ирана. Они также скандировали лозунги в поддержку политических заключенных.

Первоначально демонстранты выражали свой гнев по поводу экономических трудностей и коррупции, но затем стали требовать отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. На видео, размещенных в социальных сетях, показано, что люди скандируют: "Муллы, имейте стыд, оставьте страну в покое!" Демонстранты также выкрикивали: "Да здравствует Реза Шах!"

Такие призывы свидетельствуют о беспрецедентном уровне гнева и нарушают давние табу, установленные в стране. Династия шахов Пехлеви управляла Ираном с 1925 года и была свергнута в результате революции в 1979 году, когда лидером Исламской Республики стал аятолла Рухолла Хомейни.

Протесты являются самыми большими после волнений в 2009 году, последовавших за переизбранием тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада. Протесты представляют проблему для правительства президента Хасана Роухани, потому что он был избран на волне обещаний гарантировать права на свободу выражения мнений и собраний.