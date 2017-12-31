В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела городская елка

В новогоднюю ночь, во время общегородского праздника в Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка. По предварительным данным, причиной пожара стал запущенный кем-то фейерверк или короткое замыкание. Об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии".

Елка установлена на площади Ленина, прямо перед зданием мэрии. В это время там проходили городские гуляния. На площади были сотни людей, в том числе дети. О пострадавших не сообщается.

Сотрудники пожарной части, которая расположена в нескольких сотнях метров от мэрии, прибыли очень быстро, но сразу проехать к елке не смогли – им мешали сотни человек, снимающих пожар на телефоны. Паники не было, организаторы даже не выключили музыку, а ведущий мероприятия со сцены просил близко к пожару не подходить.

Конструкция сгорела буквально за пару минут. От елки остался только металлический каркас.

Эту ель в Южно-Сахалинске установили в 2013 году. 25-метровое сооружение обошлось бюджету в 5,5 млн рублей. В мэрии проведут проверку по факту пожара.