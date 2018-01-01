Томас Бах объяснил решения МОК в отношении российских олимпийцев

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил в защиту принятых МОК решений об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. "Чистые" атлеты не должны страдать, считает он.

Так Томас Бах ответил на требование адвоката бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о своей отставке с поста главы МОК "из-за заискивания перед влиятельной Россией". Адвокат Джим Уолден назвал деятельность Баха "не заслуживающей уважения" и шагом навстречу президенту России Владимиру Путину, когда на кону стоят олимпийские идеалы.

В интервью германскому изданию Welt am Sonntag Бах заявил, что допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане не является "псевдоисключением". Глава МОК отметил, что не считает этичным какое-либо наказание не уличенных в допинге российских атлетов. По его мнению, в качестве коллективного наказания достаточно уже того, что допущенные к участию в Играх россияне выступят под нейтральным флагом, без каких-либо государственных символов России.

5 декабря Исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию положительных допинг-проб. По результатам расследования дисциплинарной комиссии Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно дисквалифицированы. Теперь решение о дисквалификации должен подтвердить Спортивный арбитражный суд.