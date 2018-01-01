Кандидат в президенты Ксения Собчак назвала бюджет своего избирательного фонда. По словам телеведущей, ей удалось собрать более 35 миллионов рублей. Об этом Собчак заявила в интервью телеканалу "Настоящее время". Она подчеркнула, что деньги поступили от десятков крупных бизнесменов и ее друзей. При этом Собчак не стала называть их имена.

Отвечая на вопрос о планах после выборов, Собчак не исключила создания собственной партии, кандидаты от которой смогут пойти на парламентские и региональные выборы.

В новогоднюю ночь телеведущая возложила цветы к месту убийства политика Бориса Немцова и пообщалась с волонтерами, которые дежурят у импровизированного мемориала.