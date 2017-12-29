Год бойкота?

Мария Снеговая, Владимир Милов, Леонид Гозман – о политических дискуссиях 2017 и перспективах 2018 года
Доля россиян, не ждущих перемен, выросла за 2017 год с 38% до 47%. Доля оптимистов среди россиян снизилась с 33 до 25%, а пессимистов с 19 до 17%. Таковы данные опроса Gallup International. Это и есть путинский застой.
Оппозиция режиму разбилась на две спорящие группы: сторонники участия в выборах президента агитируют за "своих": Ксению Собчак, Григория Явлинского, Павла Грудинина, - а противники похода на "выборы" - выступают, как предложил, например, Алексей Навальный, за "активный бойкот".
Ксения Собчак говорит, что это "бредовый протест", а вот Андрей Илларионов считает, что это "лозунг и идея года".
Предварительные итоги политических дискуссий 2017 подведут и поговорят о перспективах 2018 года политолог, докторант Колумбийского университета (США) Мария Снеговая, политики Владимир Милов и Леонид Гозман.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 29 декабря в 19:05.
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