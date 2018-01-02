В Иране в ходе протестов погибли не менее 20 человек

В Иране в ходе продолжающихся протестов погибли не менее 20 демонстрантов. Сегодня же информационные агентства сообщили о гибели одного полицейского. В Тегеране, по данным AFP, с субботы задержали более 450 человек.

Беспорядки в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни, затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил в Twitter, что администрация президента США Дональда Трампа не будет игнорировать "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом". Пенс подчеркнул, что власти США окажут поддержку протестующим.

​В поддержку массовых протестов в Иране высказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что смена власти в Тегеране может улучшить отношения между израильским и иранским народами. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

Cекретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что за массовыми протестами в Иране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его мнению, именно эти страны руководят кампаниями в социальных сетях. Шамхани отметил, что порядка 27 процентов хештегов, направленных против Ирана, шли из Эр-Рияда.

31 декабря власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram, объяснив свое решение тем, что блокировка нужна "для поддержания мира и безопасности граждан".

Президент Ирана Хасан Роухани осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов".