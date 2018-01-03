Старые учебники снова пошли в дело

В последних числах декабря американское интернет-издание Daily Beast опубликовало три учебных пособия Краснознаменного института КГБ СССР имени Андропова. Все они имеют гриф "секретно", изданы очень малым тиражом и посвящены методам вербовки агентуры. Об этих методах разведсообщество США знало по собственному опыту и из показаний перебежчиков, но их систематическое описание получило впервые.

Во всяком случае, публикация стала открытием для бывшего первого заместителя директора ЦРУ Джона Макрафлина, написавшего в Твиттере: "Классика шпионского ремесла от Сунь-цзы (6 век н. э.) до наших дней. Невидимая мозаика связников, агентов-вербовщиков, правдоподобное отрицание, тонкие нити паутины. Докажет Мюллер сговор или нет, Россия явно сделала для этого все, что могла".

По этим пособиям учились Владимир Путин и нынешнее руководство ФСБ и СВР. Как и Маклафлин, обозреватель Daily Beast Майкл Вайсс считает, что они имеют прямое отношение к "Рашагейту".

Главная задача этой работы: "разложение антисоветских эмигрантских центров и парализация их подрывной работы"

Наиболее ранняя из брошюр датирована 1968 годом. Она называется "Использование возможностей Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом в разведывательной работе". Тираж – 66 экземпляров. Авторы полковник Фабричников и подполковник Овчинников формулируют главную задачу этой работы: "разложение антисоветских эмигрантских центров и парализация их подрывной работы при условии одновременного укрепления и расширения прогрессивного патриотического движения". Для этой цели, гласит пособие, органы госбезопасности не только разоблачают их как шпионские организации, но и "компрометируют... как сборище морально разложившихся людей, интриганов и доносчиков".

В качестве примера удачной операции брошюра приводит историю члена Народно-трудового союза Виктора Астемирова. Авторы пишут: "Вопрос о его вербовке не ставился, так как Астемиров, будучи человеком независимого характера, открыто критиковал деятельность НТС и высказывал в своем окружении намерение возвратиться на Родину. Именно поэтому было принято решение о его выводе в СССР с целью использования в дальнейших мероприятиях по разоблачению НТС". Его "вывод" осуществлялся под прикрытием Комитета по связям с соотечественниками. В СССР Астемиров под контролем сотрудников КГБ, выдававших себя за представителей все того же Комитета, написал брошюру "НТС, как он есть". Авторы пособия сообщают: "Главная цель публикации этой брошюры состояла в том, чтобы вызвать распри внутри руководящей верхушки НТС путем предания гласности неблаговидных подробностей личных взаимоотношений между членами этой верхушки, происходящих между ними склок, взаимного подсиживания и сплетен. При этом учитывалась известная склонность эмигрантов к смакованию пикантных подробностей из жизни известных в этих кругах лиц".

Фабричников и Овчинников добавляют, что "материалы Астемирова были дополнены другими сведениями, полученными от агентуры, а также соответствующей дезинформацией, что в целом усиливало моральную опустошенность и нечистоплотность лидеров НТС в отношениях друг с другом".

Другая операция связана с именем выдающегося артиста балета и балетмейстера Сержа Лифаря. В 1967 году русская диаспора планировала издание "Золотой книги эмиграции", в которой, как пишут авторы пособия, "предполагалось с антисоветских позиций показать вклад эмиграции в мировую культуру". Дабы сорвать эту "провокацию", Комитет по культурным связям опубликовал в своей газете "Голос Родины" две статьи, "якобы исходящие от эмигрантов, проживающих в США". Эти фальшивые эмигранты одобряли идею "Золотой книги", но недоумевали, почему ее содержание обсуждается в узком кругу, а не всей эмигрантской общественностью.

Между тем был установлен контакт с Лифарем, который был председателем инициативной группы по изданию "Золотой книги".

Лифарь из-за обвинений в коллаборационизме был вынужден покинуть Францию, но уже в 1947 году обвинения против него были сняты, и он вернулся

При этом была использована большая личная заинтересованность Лифаря в поездке в СССР и установлении связей с деятелями советской культуры, чему препятствовала прошлая антисоветская деятельность Лифаря и его сотрудничество с немцами в годы гитлеровской оккупации Франции. Лифарю дали понять, что его позиция о характере "Золотой книги" будет иметь значение при решении вопроса о том, как его примут в СССР. Лифарь из-за обвинений в коллаборационизме был вынужден покинуть Францию, но уже в 1947 году обвинения против него были сняты, и он вернулся.

В итоге между Лифарем и другими членами инициативной группы, Александрой Толстой и князем Белосельским-Белозерским возникли разногласия, и "Золотая книга" так и осталась проектом.

Два других учебных пособия относятся к эпохе перестройки и гласности. Одно из них издано в 1988 году и называется "Приобретение и подготовка агентов-вербовщиков в целях разведывательного проникновения в учреждения США (на примере ряда североафриканских стран)". Речь в нем идет о специфическом приеме – вербовке в третьей стране "под чужим флагом". Для этого предварительно вербуется агент-вербовщик – гражданин иностранного государства, действующий от имени "легендированных организаций". Однако здесь разведку подстерегает опасность – неискренность вербовщика. Пособие излагает случай такого вероломства: "Агент-вербовщик "К", местный бизнесмен, был привлечен к разработке американской гражданки "Л", секретаря одного из объектов США. Установив с ней дружеские отношения, "К" выяснил, что американка тяготится материальной зависимостью от своих родственников. С учетом фактора материальной заинтересованности разработка "Л" была продолжена под флагом одной из европейских фирм, от нее стала поступать интересующая нас информация. В отчетах о разработке агент писал, что находится с "Л" в интимных отношениях. Это оказалось неправдой, и через некоторое время, когда у нее появилась перспектива выгодно выйти замуж, американка потеряла интерес к нашему агенту. В процессе выяснения причин создавшегося положения агент признался, что обманывал оперработника из-за мужского самолюбия". Так неискренность агента привела к срыву вербовочной разработки.

Наконец, третье пособие называется "Политическая разведка с территории СССР". Оно издано в 1989 году тиражом 370 экземпляров. В пособии подробно рассказано о методах вербовки иностранных граждан, постоянно живущих или регулярно приезжающих в Советский Союз.

В Первом главном управлении КГБ СССР этим занималось специальное Управление разведки с территории СССР ("РТ"). Действовало оно через разведотделы в различных советских учреждениях и ведомствах, в которых трудились офицеры действующего резерва КГБ. При необходимости к этой работе подключались территориальные отделы КГБ и ранее завербованные советские граждане.

Обновление и демократизацию советского общества при Горбачеве разведка воспринимала исключительно как благоприятный фактор для вербовки иностранцев. Авторы пособия строго предупреждают учащихся: "Естественно, большинство приезжающих в Советский Союз иностранцев, особенно из стран НАТО, являются убежденными носителями буржуазной идеологии, враждебно и с предубеждением относятся к социалистической системе, заражены антикоммунизмом... Поэтому недостаточно подготовленные в профессиональном отношении действия при разработке иностранцев с территории СССР могут быть использованы противником для компрометации научных, культурных и других связей Советского Союза, нанесения ущерба межгосударственным отношениям СССР с отдельными капиталистическими и развивающимися странами".

Это писалось в то время, когда "с предубеждением к социалистической системе" относились миллионы советских граждан.

"Вербовочный контингент" включал прежде всего дипломатов, сотрудников всевозможных представительств и журналистов, живущих в СССР продолжительное время. Во вторую категорию входили иностранные студенты и аспиранты, среди которых особое внимание следовало обратить на тех, чьи родители занимают видное положение в своей стране и кто сам имеет возможность сделать карьеру. Далее следуют обучающиеся в ССР "функционеры и активисты национально-освободительных движений и фронтов", иностранные военнослужащие и лица, приезжающие в Советский Союз в порядке научного обмена.

При разработке иностранца используется весь комплекс "агентурно-оперативных и оперативно-технических средств". После пересечения границы он ни минуту не остается без наблюдения.

В любом месте, где бы ни появился объект разработки, разведка в состоянии подставить ему своего человека, который в беседах с ним будет проводить нужную разведке линию... В целесообразных случаях с помощью контрразведывательных аппаратов органов КГБ создаются ситуации, которые ставят иностранца в положение человека, чем-то обязанного оперативному работнику.

Когда вербовка состоялась, она закрепляется "путем постановки перед привлеченным к сотрудничеству лицом конкретных разведывательных заданий, выполнение которых связано с нарушением им определенных юридических или моральных норм своей страны".

Самой надежной основой для вербовки авторы пособия считают идейно-политическую. На втором месте – материальная: "Материальные стимулы в буржуазном обществе играют весьма важную роль.Они лежат в основе буржуазной идеологии и морали, что успешно используется внешней разведкой КГБ".

Наконец, третий вид мотивации – морально-психологическая: "Отдельными элементами этой основы являются, в частности, карьеристские устремления, престижные факторы, чувства мести, ненависти и любви, ностальгии, личной симпатии к оперативному сотруднику или агенту, страх за последствия совершенного противоправного деяния".

Завербованные агенты используются в активных мероприятиях, таких как дезинформация, разоблачение, компрометация

Помимо передачи разведданных, завербованные агенты используются в активных мероприятиях, таких как дезинформация, разоблачение, компрометация, а также "специальное позитивное воздействие" – "оказание выгодного СССР влияния на правительства, партии, отдельных политических, государственных и общественных деятелей, представителей деловых кругов". К числу активных мероприятий относится и "публикация в иностранной прессе статей, издание книг, брошюр, листовок от имени зарубежных авторов, политических и общественных организаций и группировок; организация радио- и телепередач, пресс-конференций и интервью... в соответствии с тезисами, подготавливаемыми службой "А" ПГУ" (служба "А" – активные мероприятия. – РС), а также "инспирация в зарубежных странах собраний, митингов, демонстраций, обращений к правительствам, запросов в парламентах..."

Надо ли добавлять, что все это имело место в ходе президентских выборов в США, только на новом технологическом витке. Операция была и впрямь проведена по классическим рецептам.