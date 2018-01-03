В Тбилиси прошел митинг за отставку президента Ирана

У иранского посольства в Тбилиси в среду прошел митинг иранцев, живущих в Грузии. Они потребовали отставки президента Ирана Роухани и соблюдения в своей родной стране демократических норм, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В митинге в районе Ваке, в самом центре грузинской столицы, участвовали несколько десятков человек. Они приходят к зданию диппредставительства уже второй раз, уточнил корреспондент.

Участники акции заявили, что многие из них были вынуждены покинуть Иран, поскольку их притесняли по религиозному признаку. Они, в частности, утверждали, что "Стражи исламской революции" и другие представители властей страны подвергли их репрессиям из-за христианского вероисповедания.

Один из участников акции Али Руста рассказал, что ему угрожали тюрьмой, если он не откажется от христианской веры. Поэтому Али приехал в Грузию, где "может свободно посещать церковь".

По мнению протестующих, президент Ирана Хасан Роухани должен немедленно подать в отставку, чтобы предотвратить масштабное кровопролитие.

В Иране в ходе продолжающихся с 28 декабря антиправительственных выступлений погибли уже не менее 20 демонстрантов, а также как минимум один полицейский. В Тегеране с субботы задержаны более 450 человек. Изначально протесты населения были связаны с общим повышением цен на все основные продукты и товары, но затем приобрели политический характер. Участники стихийных манифестаций начали выражать открытое недовольство правительством и клерикальным режимом, попытались атаковать полицейские участки и военные базы.