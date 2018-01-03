Навальный обжаловал вердикт Верховного суда по иску к ЦИК

Алексей Навальный обжаловал постановление Верховного суда России, который поддержал решение Центризбиркома (ЦИК) о запрете участия оппозиционного политика в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает РБК.

Верховный суд отклонил иск Навального 30 декабря. Представители ЦИК тогда в очередной раз заявили, что не могут зарегистрировать оппозиционера кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса". Сторонники оппозиционера назвали недопуск к выборам незаконным.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального на соответствие российскому законодательству.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них намерены, в частности, действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский и директор подмосковного совхоза Павел Грудинин от КПРФ.

В ЦИК заявляют, что общее число желающих стать кандидатами на выборах превысило 60 человек.