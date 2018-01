Rough Trade: обзор героев

Пятьдесят первый выпуск программы "Музыка на Свободе" возвращает слушателей и читателей к подробному рассказу о проекте Heroes пластиночного магазина Rough Trade. Участники проекта сочиняли песни про других – уважаемых и часто более знаменитых – участников музыкального процесса. В рок-музыке такие посвящения принято называть трибьютами, но и трибьюты бывают разные: уважительные, иронические, патетические, издевательские. Рок-критик Артемий Троицкий продолжает разбираться в классификации.

Как я обещал некоторое время назад, мы вернемся к занятному альбому-компиляции под названием "Герои". Были у нас "Герои", часть 1 (за 1990-е годы и начало нулевых), теперь "Герои", часть 2 – последние 10 лет. В чем тут дело и при чем тут "Герои", объясню для несведущих: это песни, которые артисты посвящают другим артистам, или песни об известных артистах, написанные и исполненные их коллегами по музыкальному цеху.

Шотландский ансамбль Sons&Daughters, "Сыновья и дочери", исполняет песню Johnny Cash. Группа из города Глазго, альбом 2004 года и песня про знаменитейшего певца музыки кантри, абсолютно культовую монументальную фигуру, особенно в американской культуре. Джонни Кэш родился в 1932 году, умер в 2003 году, до сих пор его прекрасно помнят, почти как у нас Владимира Высоцкого – перепевают вновь и вновь песни, снимают биографические фильмы. Вот и молодые шотландцы внесли свою лепту.

Следующая вещица – совсем в ином духе: Matmos – американский инструментальный электронный проект, альбом 2006 года The Rose Has Teeth in the Mouth of a Beast, пьеса под называнием Solo Buttons For Joe Meek ("Соло-кнопки для Джо Мика"). Законный вопрос – кто такой Джо Мик? Что ж, человек он далеко не столь знаменитый, как Джонни Кэш, – более того, он никогда не пел и даже не стоял на сцене! Джо Мик – английский саунд-продюсер, композитор, электронщик, эксцентрик, многие считали его безумцем за пристрастие ко всяким странным экспериментам. Он умер молодым, еще в 1967 году, но до этого успел записать большое количество инструментальной рок- и поп-музыки в "космическом" стиле. Сейчас его музыка звучит довольно наивно, но полвека назад, на заре эры освоения космоса, футуристические звуковые эффекты производили сильное впечатление. Впрочем, и сейчас Мик остается культовой фигурой, о чем нам напоминает пьеса Matmos.

Вновь Шотландия, вновь группа из города Глазго, называется она, как роман Владимира Набокова – Camera Obscura. В 2006 году у них вышел альбом Let’s Get Out of This Country, "Давайте куда-нибудь удерем из этой страны". На этом альбоме, третьем, кстати, по счету у этого коллектива, имеется композиция Dory Previn. Дори Превин – хоть и основательно подзабытая, но тоже известная и, можно сказать, культовая дама в американской музыке. Она умерла в 2012 году, прожив 80 с лишним лет. Была женой американского дирижера и композитора французского происхождения Андре Превина, писала песни, поэмы, была и гражданским активистом. Последний альбом Превин вышел очень давно, в 1976 году, после чего певица целиком посвятила себя литературной и общественной деятельности. Трудно сказать, чем именно вдохновила интеллектуальная американская бардесса британскую инди-поп-группу Camera Obscura, но песня, на мой взгляд, удалась.

Следующая группа – из Уэльса, называется Helen Love по имени своей солистки, которую тоже зовут Хелен Лав. На пятом альбоме этого коллектива, который называется It's My Club And I'll Play What I Want To ("Это мой клуб и я буду играть, что захочу"), имеется песня под названием Debbie Loves Joey. Это Дебби Харри, солистка знаменитой группы "новой волны" Blondie. И это Джоуи Рамоун, вокалист легендарной панк-группы Ramones, к сожалению, уже покойный... Еще в 2001 году в возрасте 50 лет Рамоун, проживший жизнь в темпе панк-рока, отошел в мир иной. И эта песня, "Дебби любит Джоуи" – не какая-то реальная жизненная история, поскольку никакого романа у Дебби и Джоуи не было, а это песня о двух совсем молодых ребятах, парне и девушке, любителях панк-рока, и вот она преображается в Дебби, он преображается в Джоуи, и таким образом они весело проводят время.

В 2008 году у американского дуэта Sparks вышел альбом Exotic Creatures of the Deep ("Экзотические создания из глубин"), и там есть песня Lighten Up, Morrissey, "Давай полегче, Морисси!". Посвящена песня, естественно, Стивену Моррисси, в прошлом лидеру манчестерской группы The Smiths. The Smiths распались давным-давно, в 1987-м, но их фронтмен с тех пор не перестает выпускать сильные сольные альбомы. При этом Моррисси является весьма противоречивой, я бы даже сказал, одиозной общественной фигурой, он ведет закрытый наглухо образ жизни и периодически скандально высказывается на политические, гендерные и прочие темы. "Давай полегче..." относится именно к этой, а не музыкальной стороне его деятельности.

Возможно, вы заметили, что в сегодняшнем обзоре "Героев" у нас британцы поют про американцев, а американцы про англичан. Под конец я эту традицию нарушу: у новой и уже очень скандальной лондонской группы Fat White Family в 2014 году вышел сингл с песней под названием I Am Mark E. Smith. Марк Э. Смит – уроженец пригорода Манчестера, 1957 года рождения, бессменный лидер английской постпанковой группы The Fall. Он не только певец и автор песен, но и абсолютно удивительный, гротескный персонаж: странный тип, который выглядит так, что лучше не смотреть, на сцене тоже выглядит довольно отталкивающе. Я бы сказал, это мамоновская школа поведения и внешнего вида, но Смит – характер значительно более зловещий, чем скоморох Петр Мамонов... Марка Э. Смита однажды назвали в Британии национальным достоянием в области антивещества. Могу добавить, что на многие отечественные группы, в частности на группу "Гражданская оборона", The Fall произвели очень сильное впечатление. Ну, а теперь Fat White Family споют оду Марку Э. Смиту.

К воспетым их коллегами "Героям" мы теперь долгое время возвращаться не будем. Можно было бы, в принципе, отыскать некоторые отечественные записи такого плана, но их на удивление мало. Не любят российские артисты сочинять песни про своих коллег! Хотя я помню, у группы "Туфельки туи" была замечательная песня под названием "Жанна Агузарова"...

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 51):

1. "Мегаполис" (Россия). "В Восточной Европе", LP Zerolines

2. Ogun Afrobeat (Spain). Open and Close, LP Koko Iroyin

3. Bristol (France). Woman, LP Bristol

4. Sons & Daughters (UK). Johnny Cash, LP Heroes. Volume I

5. Matmos (USA). Solo Buttons for Joe Meek, LP Heroes. Volume I

6. Camera Obscura (UK). Dory Previn, LP Heroes. Volume I

7. Helen Love (UK). Debbie Loves Joey, LP Heroes. Volume I

8. Sparks (USA). Lighten up, Morrissey, LP Heroes. Volume I

9. Fat White Family (UK). I Am Mark E.Smith, LP Heroes. Volume I

10. Anelis Assumpçao (Brazil). Inconcluso, LP Anelis Assumpçao & Amigos imaginarios

11. Leon Redbone (USA). Gambling bar room blues, LP Long Way from Home

12. The Holydrug Couple (Chile). Baby, I'm Going Away, LP Moonlust

13. Beata Hlavenkova (Czech Republic). Infancy, LP Scintilla