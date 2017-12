Heroes: любовь к отдельным артистам

Cорок шестой выпуск программы "Музыка на Свободе" подробно рассказывает об альбоме-сборнике, участники которого сочинили песни про других участников музыкального процесса. В рок-музыке такие посвящения принято называть трибьютами, но и трибьюты бывают разные: уважительные, иронические, патетические, издевательский. В классификации разбирался рок-критик Артемий Троицкий.

В Великобритании вышел альбом-сборник под названием "Герои", том 1. Надеюсь, что выйдет со временем и том 2. Выпустил его, кстати, мой любимый пластиночный магазин Rough Trade. Что же это за альбом? Первым делом приходит в голову песня Дэвида Боуи, и тут вполне уместна эта параллель, поскольку тема "Героев" – это песни, которые одни музыканты поют про других музыкантов и им посвящают.

Песни на альбоме выстроены в хронологическом порядке. Я выбрал некоторое количество из них, но вплоть до 2001 года – потом мы вернемся еще к этому альбому, послушаем песни аналогичного свойства за последние несколько лет. Начинает английское трио Colourbox, очень популярное в середине 1980-х годов, в частности, эти музыканты сочинили официальную тему для английской команды во время чемпионата мира по футболу в Мексике. И вот на этом самом сингле с официальной музыкой для футболистов присутствовала в качестве дополнительного трека пьеса под названием Phillip Glass. Филип Гласс – знаменитейший американский композитор, минималист, живой классик. Не удивительно, что композиция вполне в его стиле.

Если к Филипу Глассу относятся англичане с явным уважением, то этого никак этого не скажешь о следующем герое и следующих артистах. Американская группа Butthole Surfers – одна из самых наглых, отвязанных, брутальных панк-рок-групп в истории жанра. Они из города Сан-Антонио, организовались в 1981 году, там два главных человека – Гибби Хейнс, вокалист, и Пол Лири, гитарист. Так вот на четвертом альбоме Butthole Surfers, альбоме 1988 года под названием Hairway to Steven (легкое издевательство над группой Led Zeppelin и их любимым треком), имеется песня под названием Julio Inglesias. Можете себе представить, что готовы петь панки про Хулио Иглесиаса.

Следующий трек записала знаменитейшая английская группа Radiohead, которая на своем дебютном альбоме Pablo Honey, альбоме 1992 года, исполнила песню про Джима Моррисона – да, легендарного и прекрасного Джима Моррисона из группы The Doors. В названии трека имя Джима Моррисона, правда, не присутствует, но вся она посвящена ему и называется Anyone Сan Play Guitar, "Любой может сыграть на гитаре". Стиль и мелодия песни не вызывают никаких ассоциаций с The Doors, но по содержанию это – низкий поклон легендам 1960-х.

Следующая группа – из США, и тоже довольно известная – The Brian Jonestown Massacre. Группа во главе с вокалистом и автором Антоном Ньюкомбом, из города Сан-Франциско, основана в 1990 году. На своем втором альбоме Take It from the Man! (1996 год) они исполнили песню David Bowie: I Love You Since I Was Six, "Дэвид Боуи, я люблю тебя с тех пор, как мне стукнуло шесть лет". Трогательное признание! Но слушая музыку Антона Ньюкомба, об этом можно было догадаться.

Теперь я представлю вам очень колоритную группу – франко-германский дуэт под названием Stereo Total. Группа основана в Берлине в 1993 году, и в ней постоянно играют два участника, Франсуаза Кактус (вокал, клавишные инструменты) и Бретцель Геринг (вокал, электрогитара). Очень остроумная, гиперироничная концептуальная группа, но чем же она может привлечь в плане героев? А тем, что альбом My Melody (это их четвертый релиз, 1999 года) целиком посвящен любви – в частности, любви к отдельным артистам. Там есть, например, песня-признание в любви Йоко Оно, но составители сборника Heroes выбрали другую. Она называется Ringo, I Love You, и посвящена, как нетрудно догадаться, барабанщику The Beatles Ринго Старру.

Завершающий номер сегодняшней неожиданной подборочки – бесспорно, самый скандальный из всех. Записала эту композицию, и с не самыми добрыми чувствами к объекту посвящения, француженка Miss Kitti, известная электронщица и диджейша. Записала вместе с коллегой по кличке The Hacker, тоже французом из Гренобля, электронщиком и диджеем. Вышла эта песня в 2001 году на первом и единственном совместном альбоме альпийского дуэта и произвела большой скандал. Называется произведение Frank Sinatra. Электронная молодежь издевается над покойным великаном по полной программе. Поется в песенке о том, каким Синатра был растленным типом, как он дружил с мафией и любил деньги. В качестве вишенки на торте имеется фраза из припева: "Фрэнк Синатра умер, ха-ха-ха!". Одно время родственники Фрэнка Синатры хотели (хотя я не слышал, чтобы они затеяли этот процесс) с Miss Kittin за эту песню судиться. Постмодерн, что поделаешь!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 46):

1. Tinariwen (Mali). Sastanaggam, LP Elwan

2. Flock of Dimes (USA). Ida Glow, LP If You See Me, Say Yes

3. Colourbox (UK). Phillip Glass, LP Heroes. Vol.1

4. Butthole Surfers (USA). Julio Iglesias, LP Heroes. Vol.1

5. Radiohead (UK). Anyone Can Play Guitar, LP Heroes. Vol.1

6. The Brian Jonestown Massacre (USA). David Bowie, I Love You Since I Was Six, LP Heroes. Vol.1

7. Stereo Total (France/Germany). Ringo, I Love You, LP Heroes. Vol.1

8. Miss Kittin & The Hacker (France/Switzerland). Frank Sinatra, LP Heroes. Vol.1

9. Yoser Rodriguez (Cuba/Canada). Raro mirar, LP Pollen

10. Теуникова & Sound Russia (Россия). "Russian Сказки", LP "Russian Сказки"

11. Теуникова & Sound Russia (Россия). "Письмо другу за границу", LP "Russian Сказки"

12. 75 Dollar Bill (USA). Earth Saw, LP Wood Metal Plastic Pattern Rhytm Rock

13. Dunja Knebl (Croatia). Jelka je zaspala, LP 33 balade