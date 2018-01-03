Украина: среди бывших пленных есть подозреваемые в преступлениях

Среди пленных, освобожденных с подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий Донбасса, есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации незаконным вооруженным формированиям. Об этом в среду в интервью каналу 112.ua заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По его словам, речь идет не только о военнослужащих, которых подозревают в дезертирстве, но и о гражданских лицах.

Ранее о намерении проверить пленных заявил глава СБУ Василий Грицак. 29 декабря он сообщил, что сотрудники спецслужбы проведут так называемый "контрразведывательный опрос", чтобы выяснить обстоятельства попадания украинцев в плен.

27 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" вблизи города Горловка Донецкой области украинские военные и сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" обменялись пленными. Киев передал 238 человек в обмен на 74 пленных.

Освобожденных из плена украинцев встречал президент страны Петр Порошенко. Он заявил, что российские граждане, находящиеся под арестом на Украине, освобождены в рамках обмена не были, так как Киев сделает это только в случае возврата осужденных в России украинцев: журналиста Романа Сущенко, режиссера Олега Сенцова, крымского активиста Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других.