Опубликованы снимки самолетов, поврежденных при обстреле в Сирии

Обнародованы снимки российских военных самолетов, предположительно поврежденных в результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии. Военный журналист Роман Сапоньков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фотографии, на которых видно разорванное хвостовое оперение бомбардировщика и пробитый топливный бак.

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Сапоньков пишет, что, по предварительным данным, повреждены шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, транспортный Ан-72, разведывательный Ан-30 и вертолет Ми-8. Журналист добавил, что три самолета возвращены в строй. Судьба остальных неизвестна. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что при обстреле базы были выведены из строя семь российских самолетов.

В Министерстве обороны России в четверг подтвердили информацию СМИ об обстреле из минометов авиабазы Хмеймим 31 декабря и сообщили о двух погибших военных. При этом в ведомстве назвали "фейком" сообщение газеты "Коммерсант" об уничтожении самолетов. Издание ссылалось на военные и дипломатические источники.

11 декабря авиабазу Хмеймим посетил президент России Владимир Путин, объявивший там о выводе российской группировки из Сирии. Российские базы в стране, однако, остаются, а российская авиация продолжает оказывать помощь войскам сирийского президента Башара Асада. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.