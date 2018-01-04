Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета "Россия-2018"

Вице-премьер Виталий Мутко официально исключен из состава оргкомитета "Россия-2018", который он возглавлял до конца 2017 года. Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.

О том, что Мутко покидает пост председателя оргкомитета, отвечающего за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, стало известно еще в конце декабря. На его место назначен Алексей Сорокин – генеральный директор оргкомитета "Россия-2018".

До этого Виталий Мутко временно приостановил свою деятельность на посту руководителя Российского футбольного союза. По данным газеты "Коммерсант", этот шаг был связан с давлением со стороны ФИФА из-за допингового скандала.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Бывшего министра спорта, вице-премьера России Виталия Мутко пожизненно лишили права присутствовать на Олимпиадах. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.