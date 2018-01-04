Медведев исключил Мутко из состава оргкомитета "Россия-2018"

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Вице-премьер Виталий Мутко официально исключен из состава оргкомитета "Россия-2018", который он возглавлял до конца 2017 года. Соответствующее распоряжение подписал в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.
О том, что Мутко покидает пост председателя оргкомитета, отвечающего за подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, стало известно еще в конце декабря. На его место назначен Алексей Сорокин – генеральный директор оргкомитета "Россия-2018".
До этого Виталий Мутко временно приостановил свою деятельность на посту руководителя Российского футбольного союза. По данным газеты "Коммерсант", этот шаг был связан с давлением со стороны ФИФА из-за допингового скандала.
5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Бывшего министра спорта, вице-премьера России Виталия Мутко пожизненно лишили права присутствовать на Олимпиадах. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.