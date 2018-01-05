СМИ сообщили о новом расследовании в отношении Хиллари Клинтон

В США начато расследование в отношении благотворительного Фонда семьи Клинтон. Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Hill. Утверждается, что Министерство юстиции США пытается установить, использовались ли средства организации в политических целях.

Кроме прочего следователи изучают, как Фонд семьи Клинтон платил налоги. По данным The Hill, также есть подозрения, что власти США оказывали помощь донорам Фонда после внесения пожертвований во время того, как Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Официально информация о расследовании не подтверждена, представители Клинтон и ее фонда сообщения в СМИ пока не прокомментировали.

Ранее ФБР проводило расследование в отношении Клинтон по делу о возможной утечке секретной информации с ее личного почтового сервера. Следствие установило, что на ее электронной почте находилось около ста писем, содержавших гостайну. Кроме того, Клинтон удалила около 30 тысяч служебных писем, несмотря на существующий регламент.