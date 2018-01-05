В Симферополе при обыске в двух домах изъяли религиозную литературу

В Симферополе в двух домах прошли обыски, в ходе которых сотрудники российских правоохранительных органов изъяли религиозную литературу. Об этом в пятницу утром сообщили в Фейсбуке активисты движения "Крымская солидарность".

Сотрудники центра по противодействию экстремизму пришли в дома, принадлежащие двум сестрам, рано утром. Они забрали компьютер и телефон, а также спрашивали о сыне одной из женщин, так как он ездил в Турцию и Белоруссию.

Об обвинениях или задержаниях не сообщается.

После аннексии Крыма российские правоохранительные органы регулярно проводят обыски у местных жителей, а также задерживают крымско-татарских активистов. Свои действия представители силовых структур объясняют борьбой с экстремизмом и терроризмом.

Правозащитники считают подобные следственные мероприятия политически мотивированными.