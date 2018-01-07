Экологи требуют наказания напавших на Андрея Рудомаху

Всемирный фонд природы (WWF) России, Гринпис России, Социально-экологический союз, Центр охраны дикой природы и Союз охраны птиц России в связи с нападением на Андрея Рудомаху и других активистов общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" (ЭВСК) требуют дать должную правовую оценку нападению, найти и привлечь виновных исполнителей и заказчиков, вне зависимости от их должности, к установленной законодательством ответственности. Об этом говорится в заявлении экологов, распространенном 7 января.

Экологи отмечают, что в Краснодарском крае происходит значительное число экологических правонарушений, многие из которых должны быть квалифицированы как преступления, совершенные должностными лицами. Сюда относятся незаконные рубки леса (в том числе на территории федеральных ООПТ), незаконное строительство, браконьерство. В Краснодарском крае создана среда, крайне опасная для деятельности общественных организаций, говорится в заявлении.

28 декабря в Краснодаре неизвестные в балаклавах избили активистов общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу" (ЭВСК).

СМИ распространили информацию о том, что нападение на экологов произошло после посещения ими одного из земельных участков в районе Геленджика, где они расследовали законность строительства на землях лесного фонда. Трое неизвестных распылили перцовый газ на активистов, после чего координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" (ЭВСК) Рудомаху жестоко избили. В настоящее время он находится в больнице с черепно-мозговыми травмами. Из машины активистов украли рюкзаки с аппаратурой, документами, фото- и видеокамерами.