Франциск разрешил матерям кормить грудью в Сикстинской капелле

Папа римский Франциск крестил 34 ребенка во время долгой церемонии в Сикстинской капелле в воскресенье. Понтифик сказал присутствующим матерям, чтобы они могут свободно кормить детей грудью прямо в этом помещении, если они голодны. Во время церемонии, которая длилась более двух часов, Франциск провел обряд крещения 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов.

"Если они начинают исполнять концерт (плачем), или если им неудобно или им слишком жарко или они плохо себя чувствуют или голодны ... кормите их грудью, не бойтесь, кормите их, потому что это тоже язык любви", – сказал папа римский в своей короткой импровизированной проповеди.

В некоторых странах женщины по-прежнему подвергаются преследованиям за кормление грудью в общественных местах, хотя отношение к этому меняется. Папа делал подобные высказывания и раньше в ходе прошлых церемоний. На телевизионных кадрах видно, что по крайне мере одна женщина кормит ребенка из бутылки.

Папское крещение – это ежегодное мероприятие, которое предоставляется детям служащих Ватикана или Римской епархии. Франциск является епископом итальянской столицы.

Самые знаменитые фрески в Сикстинской капелле – потолочные сцены и стена Страшного Суда – были написаны Микеланджело.