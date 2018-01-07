В Париже прошли церемонии в память жертв терактов три года назад

В Париже прошли церемонии в память жертв терактов, произошедших три года назад.

Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед бывшими офисами сатирического журнала "Шарли Эбдо" по случаю третей годовщины убийства его сотрудников джихаддистами. Церемония, состоявшаяся 7 января, имела непомпезный характер по просьбе семей погибших. Двое джихадистов, которые поклялись в верности "Аль-Каиде", убили 11 человек в офисах "Шарли Эбдо" в 2015 году в отместку за сатирическое освещение ислама.

К Макрону присоединились выжившие журналисты из "Шарли Эбдо", а также члены правительства и мэр Парижа Энн Идальго.

Венки были также помещены под памятную мемориальную доску у рынка Гипершахер в Порт-де-Винсенне в восточной части Парижа, где три года назад экстремист захватил заложников в еврейском супермаркете вскоре после нападения джихадистов на французский сатирический журнал "Шарли Эбдо".