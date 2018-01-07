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В Париже прошли церемонии в память жертв терактов три года назад

Президент Франции Эммануэль Макрон возлагает венок у еврейского супермаркета, где три года назад джихадисты захватили заложников

В Париже прошли церемонии в память жертв терактов, произошедших три года назад.

Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед бывшими офисами сатирического журнала "Шарли Эбдо" по случаю третей годовщины убийства его сотрудников джихаддистами. Церемония, состоявшаяся 7 января, имела непомпезный характер по просьбе семей погибших. Двое джихадистов, которые поклялись в верности "Аль-Каиде", убили 11 человек в офисах "Шарли Эбдо" в 2015 году в отместку за сатирическое освещение ислама.

К Макрону присоединились выжившие журналисты из "Шарли Эбдо", а также члены правительства и мэр Парижа Энн Идальго.

Прохожая делает селфи на фоне портретов погибших журналистов "Шарли Эбдо"
Прохожая делает селфи на фоне портретов погибших журналистов "Шарли Эбдо"

Венки были также помещены под памятную мемориальную доску у рынка Гипершахер в Порт-де-Винсенне в восточной части Парижа, где три года назад экстремист захватил заложников в еврейском супермаркете вскоре после нападения джихадистов на французский сатирический журнал "Шарли Эбдо".

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