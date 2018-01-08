Жители Балашихи вновь жалуются на сильный запах сероводорода

На полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе повторно зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Об этом сообщило МЧС, передает "Интерфакс".

Жители Москвы и Подмосковья за последний месяц уже более 800 раз пожаловались в МЧС на запах сероводорода. В Роспотребнадзоре установили, что источником запаха стал полигон "Кучино". По данным ведомства, допустимая концентрация сероводорода была превышена до 25 пунктов, а меркаптана – до 1,3.

В ноябре Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по статье "О нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Максимальный срок наказания по этой статье – пять лет. Обвинение следователи пока никому не предъявили.

Ранее прокуратура установила, что в результате работы полигона произошло загрязнение почвы, а остатки вредных веществ попадали в больших концентрациях в реку Пехорку.

Жители Балашихи неоднократно заявляли о нарушениях в работе полигона "Кучино". Однако закрыли его только летом 2017 года после того, как местные жители во время прямой линии пожаловались президенту России Владимиру Путину, что свалка в городе находится в 200 метрах от жилых домов, больниц и детских садов.