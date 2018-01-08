Папа римский Франциск призвал к диалогу на Корейском полуострове

Папа римский Франциск призвал все страны вести диалог, чтобы ослабить напряженность на Корейском полуострове и работать над юридически обязательным запретом на ядерное оружие. В ежегодной речи перед дипломатами о "Положении в мире" Франциск повторил призыв сохранить статус-кво Иерусалима, чтобы он остался неизменным после решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля.

По его словам, крайне важно поддерживать все усилия по диалогу на Корейском полуострове, чтобы найти новые пути преодоления нынешних споров, укрепления взаимного доверия и обеспечения мирного будущего для корейского народа и всего мира.

Папа римский также затронул вопросы изменения климата, призывая страны оставаться приверженными Парижскому соглашению 2015 года о сокращении выбросов углерода. Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения. Папа обратился к дипломатам за день до того, как Северная Корея и Южная Корея должны провести переговоры, которые, как ожидается, будут направлены на участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Ядерное оружие должно быть запрещено", – заявил Франциск, цитируя документ, выработанный папой римским Иоанном XXIII в разгар холодной войны. Он сказал, что не отрицает того, что пожар может начаться каким-то случайным и непредвиденным образом.

Святейший престол входит в число 122 государств, которые в прошлом году согласились с договором Организации Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие бойкотировали переговоры, которые привели к договору, вместо этого взяли на себя обязательство соблюдать многолетний Договор о нераспространении.